ÖGG 112. dönem soruları ve cevapları sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen 112. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 88. Dönem Yenileme Eğitimi sınavları soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.egm.gov.tr/ozelguvenli internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Kılavuza göre 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü yani bugün erişime açılacak.

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2024

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.







