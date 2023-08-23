Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. öğretmen atama ve yer değiştirme başvuru sonuçları ve 22 Ağustos'ta erişime açıldı. MEB duyurusuna göre öğretmen 2. il içi ve iller arası tayin başvuru takvimi de belli oldu.

MEB öğretmen 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından bugün ikinci yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Öğretmen 2. il içi yer değiştirme sonuçları atamaları ne zaman?

Öğretmen 2. il içi yer değiştirme atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.