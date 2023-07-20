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Öğretmen il içi yer değiştirme (atama) sonuçları bugün personel.meb.gov.tr’de

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il içi tayin sonuçları sorgulanıyor. 17 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanıyor. MEB duyuruları bu noktada önem kazanırken kurumun resmi sitesinde en son tüm illerin açıklandığı görüldü. MEB İl içi tayin sonuçları 2023 açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

16:08 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. İl içi yer değiştirme 35 farklı ili kapsarken sonuçlar personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden yayınlanacak.

MEBBİS İL İÇİ TAYİN, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, aynı zamanda öğretmenlere SMS ile de gönderilecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Alınması: 13 - 17 Temmuz 2023

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 20 Temmuz 2023

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023

Görevden Ayrılma İşlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla



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