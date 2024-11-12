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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ÖBA öğretmen seminerleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ÖBA öğretmen seminerleri başladı

13:2312/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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ÖBA Öğretmen Bilişim Ağı uygulamasına nasıl giriş yapılır?
ÖBA Öğretmen Bilişim Ağı uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ÖBA platformu, Kasım ayında düzenlenecek Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) eğitimleriyle öğretmenlere yeni bir pencere açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen kasım öğretmen seminerleri başladı. Öğretmen seminerleri ÖBA öğretmen girişi yaparak bu eğitimlere kolayca ulaşabilir ve kariyerlerine değer katabilirler. Peki Kasım ara tatil öğretmen seminerleri son gün ne zaman? İşte ÖBA seminer ve duyurular...

ÖBA kasım semineri, öğretmen eğitimleri kapsamında öğretmenlere özel olarak tasarlanmıştır. Bu seminerde, öğretmenler ÖBA yönteminin temel prensiplerini öğrenecek, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlama konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. ÖBA öğretmen girişi ile seminerlere katılım sağlayan öğretmenler, güncel eğitim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olacak ve sınıflarında daha etkili uygulamalar gerçekleştirebileceklerdir. İşte, MEB Kasım öğretmen semineri programı.

ÖBA ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğretmen seminerleri 11 Kasım Pazartesi günü başladı. Belirlenen videoların 17 Kasım 2024 saat 23:59'a kadar izlenebileceği vurgulandı. MEB’den seminerlerle ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; “11-15 Kasım 2024 Mesleki Çalışma Programı Kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Yüz Yüze Merkezi/Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmayan Öğretmenlerin Tamamlamaları Gereken Hizmet İçi Eğitim Faaliyetidir. Eğitimlerin 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 23 :59'a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Öğretmenler seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr üzerinden giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Öğretmenler ÖBA üzerinden seminer ve duyuruları takip edebilir.


#ÖBA
#ÖBA giriş ekranı
#Öğretmen Bilişim Ağı

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