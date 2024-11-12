ÖBA kasım semineri, öğretmen eğitimleri kapsamında öğretmenlere özel olarak tasarlanmıştır. Bu seminerde, öğretmenler ÖBA yönteminin temel prensiplerini öğrenecek, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlama konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. ÖBA öğretmen girişi ile seminerlere katılım sağlayan öğretmenler, güncel eğitim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olacak ve sınıflarında daha etkili uygulamalar gerçekleştirebileceklerdir. İşte, MEB Kasım öğretmen semineri programı.