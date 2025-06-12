Öğretmenler, 23-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan mesleki çalışma programına, diledikleri il ve ilçelerdeki uygun eğitim kurumlarında katılabilecekler. Peki 30 Haziran'da öğretmenler idari izinli mi sayılacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
Öğretmenler mesleki çalışma programına istedikleri il ve ilçelerde katılacak mı?
Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
Öğretmen seminerleri ne zaman?
MEB takvimine göre 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Beş gün sürecek seminerlerde, öğretmenler her gün yaklaşık 3 saatlik eğitim alacak ve bu süreçte yeni müfredat değişiklikleri, sınıf içi uygulamalar ve yenilikçi eğitim yöntemleri gibi konular ele alınacak.