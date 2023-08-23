Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara genelge gönderdi. Velilere maddi yük olmaması için okul kıyafetleri bu yıl da aynı kalacak.

Okul kıyafeti zorunluluğu bir kez daha gündeme geldi. Okul kıyafeti zorunluluğunu kaldıran ve serbest kıyafet dönemine geçişi sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, kıyafet standardı bulunan okullar için ise yeni bir yazı yayımladı.

Okullarda serbest Kıyafet yönetmeliği devam ediyor mu?

Bakanlık tarafından yayımlanan yazıya göre velilere maddi külfet oluşturmamak adına okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Okullarda serbest Kıyafet yönetmeliği devam ediyor. Bazı okullarda tek tip kıyafet sisteminin kullanılma kararı devam ederken, bakanlık yıllık olarak kıyafet değişikliği konusuna da önemli bir hususa imza attı.

Okullarda hangi kıyafetler giyilecek?

MEB tarafından alınan karara göre okullarda, OKUL Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.

Okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi açılacak.

Birinci dönem ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ne zaman