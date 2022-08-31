Okul servis ücretleri belli oldu | 2022 en yakın, en uzak mesafe servis ücretleri ne kadar?

Okulların başlamasına kısa bir süre kala okul servisi ücretleri gündemde yerini aldı. 2022 okul servis ücretleri mesafelere göre belirlendi. Peki, en yakın ve en uzak mesafe servis ücreti ne kadar oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Fiyat tarifeleri 24.08.2022 Tarih ve 2022/9-11.A Saylı UKOME Kararı'na göre yeniden düzenlenmiştir.

Gösterilen rota için Google maps hizmeti kullanılmaktadır. Bu rota ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre değişebilir.

Okul Servis Ücretleri Hakkında Çıkan UKOME kararına Göre:

Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar. Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınmalıdır.

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2022 OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 660, en uzun mesafe ise 1585 lira oldu. İşte kilometreye göre okul servisi ücretleri...

Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri 2022-2023

0-1 km 554 liradan 660 liraya,

1-3 km 608 liradan 725 liraya,

3-5 km 658 liradan 784 liraya,

5-7 km 685 liradan 817 liraya,

7-9 km 722 liradan 861 liraya,

9-11 km 836 liradan 997 liraya,

11-13 km 963 liradan 1148 liraya,

13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,

15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,

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15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,

17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,

17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,

19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

21-23 km 1280 liradan 1526,

23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA 2022

Okul servis ücretleri hesaplaması Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde bulanan Okul Servis Ücret Hesaplama linkine tıklanarak sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

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Öncelikle öğrencinin ikamet ettiği adres, okul ismi, okul tipi (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ve gidilecek gün sayısı gibi bilgiler sisteme girilir. ‘Rota Çiz’ butonuna basıldıktan sonra ev ile okul arasında araç ile gidilebilecek en kısa mesafe sistem tarafından hesaplanıp hattın uzunluğu, ödenmesi gereken aylık ve yıllık ücret gösterilir.

Uygulamaya Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan buton üzerinden ulaşılabilmektedir.

Açılan ekranın sol tarafında yer alan bölümde istenen bilgilerin doldurulması gerekmektedir.