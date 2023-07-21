Okulların açılışı
Okulların açılış tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 16 Haziran tarihinde noktalandı. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılıyor, ara tatil hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.
UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.