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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 okulların başlangıç tarihi

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek gibi sorular öğrenciler tarafından merak ediliyor. Tatil devam ederken MEB 2023 2024 eğitim öğretim takvimini paylaştı. Takvime göre yaklaşık 19 milyon öğrenci 11 Eylül'de yeniden ders başı yapacak. MEB tarafından 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

10:32 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okulların açılışı

Okulların açılışı

Okulların açılış tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 16 Haziran tarihinde noktalandı. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılıyor, ara tatil hangi tarihte?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.

UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.



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#okulların başlangıcı
#okulların açılışı
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