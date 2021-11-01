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Okullar ne zaman kapacanak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi

Okullar ne zaman kapacak? Okulların kapanma tarihi öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Yüz yüze eğitim devam ederken Kasım ayına girilmesi ile birlikte ilk ara tatil heyecanı başladı. Milli Eğiitm Bakanlığı'na bağlı bulunan ilk ve orta dereceli okullarda tatil tarihleri nedir? 2021-2022 yılında okullar hangi tarihte sona erecek? Okullarda ara tatiller ve yaz tatili ne zaman? İşte okulların kapanış tarihi ve tatil tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapacanak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler için ara tatil ve okulların kapanış tarihleri belirlendi. Peki, okullarda tatil hangi tarihlerde yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Bu tarihle birlikte yaz tatili başlamış olacak.

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OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" dedi.
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