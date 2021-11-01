Okullar ne zaman kapacanak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler için ara tatil ve okulların kapanış tarihleri belirlendi. Peki, okullarda tatil hangi tarihlerde yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Bu tarihle birlikte yaz tatili başlamış olacak.

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OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" dedi.