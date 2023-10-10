5000 mAh lityum polimer bataryaya yer verilen Omix X400 akıllı telefonu tek bir şarj ile 40 saate kadar aralıksız olarak kullanabilirsiniz. Omix X400, 198 gr ağırlığı ile konforlu bir kullanım sağlar.

Kullanım kolaylığı sunan ergonomik tasarıma sahip OMIX X400, tarzını tamamlamak isteyen kullanıcılar için gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

X400’ün 6.53” ekranı, HD+ 1600x720 piksel ve 60Hz yenileme hızı ile görsel deneyiminde konforun hissedilmesini sağlıyor. Yapay zekaya sahip yüksek çözünürlüklü 3’lü kamera tasarımına sahip X400’ün ana kamerası 50 MP, makro kamerası 2 MP ve derinlik kamerası ise 2 MP’dir.

128 GB dahili hafıza, 6 GB Ram kapasitesine sahip X400, 5000 mAh bataryası ve 18W PD’lik güç sağlayan hızlı şarj özelliği ile deneyimi unutulmaz kılıyor. X400, tüm bu özelliklerin yanı sıra oyun, çocuk, güvenlik ve daha birçok kişiselleştirilmiş moda sahip OMIX UI ile de kullanım deneyimini doruklara çıkarıyor. İşte Omix X400 özellikleri.

Omix X400 özellikleri neler?

Ekran Boyutu:6.53 İnç

Dahili Depolama:64 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Yok

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3

CPU Frekansı:1.8 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):1.156 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:81.93 %

Kamera Çözünürlüğü:50 MP

Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X

OMİX X400 fiyatı ne kadar?

OMİX X400 4 GB RAM - 128 GB Fiyat: 5.699,00 TL

OMİX X400 4 GB RAM - 64 GB Fiyat: 4.699,00 TL