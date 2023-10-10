OMİX X400 fiyatı ne kadar?

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OMIX X400 teknik özellikleri ve fiyatı

2 yıl önce Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan Singapur merkezli akıllı telefon markası Omix, modelleriyle adından söz ettiriyor. Singapur merkezli teknoloji markası OMIX, üst segment ürünlerini ekonomik fiyatlarla ülkemize getirdi. Omix X400 6.5 inç ekranı, 269 PPI piksel yoğunluğu ve HD+ çözünürlüğü ile canlı görseller oluşturur. İşte Omix X400 teknik özellikleri ve fiyatı.

15:47 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
OMIX X400 özellikleri ve fiyatı

OMIX X400 özellikleri ve fiyatı

5000 mAh lityum polimer bataryaya yer verilen Omix X400 akıllı telefonu tek bir şarj ile 40 saate kadar aralıksız olarak kullanabilirsiniz.
X400, 198 gr ağırlığı ile konforlu bir kullanım sağlar.

Kullanım kolaylığı sunan ergonomik tasarıma sahip OMIX X400, tarzını tamamlamak isteyen kullanıcılar için gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

X400’ün 6.53” ekranı, HD+ 1600x720 piksel ve 60Hz yenileme hızı ile görsel deneyiminde konforun hissedilmesini sağlıyor. Yapay zekaya sahip yüksek çözünürlüklü 3’lü kamera tasarımına sahip X400’ün ana kamerası 50 MP, makro kamerası 2 MP ve derinlik kamerası ise 2 MP’dir.

128 GB dahili hafıza, 6 GB Ram kapasitesine sahip X400, 5000 mAh bataryası ve 18W PD’lik güç sağlayan hızlı şarj özelliği ile deneyimi unutulmaz kılıyor. X400, tüm bu özelliklerin yanı sıra oyun, çocuk, güvenlik ve daha birçok kişiselleştirilmiş moda sahip OMIX UI ile de kullanım deneyimini doruklara çıkarıyor. İşte Omix X400 özellikleri.

Omix X400 özellikleri neler?

  • Ekran Boyutu:6.53 İnç
  • Dahili Depolama:64 GB
  • Bellek (RAM):4 GB
  • Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh
  • Hat Sayısı:Çift Hat
  • Hızlı Şarj:Var 5G:Yok
  • 4.5G Desteği:Var
  • Suya Dayanıklılık:Var
  • Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3
  • CPU Frekansı:1.8 GHz
  • CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
  • SAR Değeri 10g (Baş):1.156 W/kg
  • Ekran / Gövde Oranı:81.93 %
  • Kamera Çözünürlüğü:50 MP
  • Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel
  • Parmak izi Okuyucu:Var
  • Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X

OMİX X400 fiyatı ne kadar?

OMİX X400 4 GB RAM - 128 GB Fiyat: 5.699,00 TL

OMİX X400 4 GB RAM - 64 GB Fiyat: 4.699,00 TL

OMİX X400 6 GB RAM - 128 GB Fiyat: 5.999,00 TL

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