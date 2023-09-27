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Omix telefon modelleri ve özellikleri

Omix, çeşitli uygun fiyatlı akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar sunan bir Türk cep telefonu markasıdır. Omix telefonları şık tasarımları, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla tanınır. İşte Omix X5: Omix X5, Omix X19 MAX PRO, Omix P13 Blue Max ve Omix P13 Blue Max Lite model özellikleri ve fiyatı.

15:46 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Omix akıllı telefon teknik özellikleri, modelleri nedir? ve fiyatı neler? Omix telefon fiyatları

Omix akıllı telefon teknik özellikleri, modelleri nedir? ve fiyatı neler? Omix telefon fiyatları

Omix telefonlar, kaliteli bir akıllı telefon arayan bütçeye duyarlı tüketiciler için mükemmel bir seçenektir. Omix telefonlar, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli özellikler ve performans seçenekleri sunar; böylece ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel telefonu bulabilirsiniz.

Omix telefon modelleri ve özellikleri

İşte en popüler Omix telefon modellerinden bazıları:

Omix X5:
Omix X5, 6,56 inç HD+ ekrana, MediaTek Dimensity 9000 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip amiral gemisi bir telefondur. Ayrıca 64MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 5MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera sistemine de sahip. Öne bakan kamera 16MP sensördür.

Omix X5 fiyatı ne kadar?

Omix X5 10.999 TL'den satışa sunuldu.

Omix X19 MAX PRO:
Omix X19 MAX PRO, 6,7 inç AMOLED ekrana, MediaTek Helio G96 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip orta sınıf bir telefondur. Ayrıca 64MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 5MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dört lensli arka kamera sistemine de sahip. Öne bakan kamera 16MP sensördür.

Omix X19 MAX PRO fiyatı ne kadar?

Omix X19 MAX PRO 7.999 TL fiyatla satışa sunuldu.

Omix P13 Blue Max 2022
: Omix P13 Blue Max 2022, 6,6 inç IPS LCD ekrana, MediaTek Helio G95 işlemciye, 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip, bütçe dostu bir telefon. Ayrıca 48MP ana sensör, 5MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörlü üçlü lensli arka kamera sistemine de sahip. Öne bakan kamera 8MP sensördür.

Omix P13 Blue Max fiyatı ne kadar?

Omix P13 Blue Max 2022 5.999 TL fiyatla satışa sunuldu.

Omix P13 Blue Max Lite 2022
: Omix P13 Blue Max Lite 2022, piyasadaki en uygun fiyatlı Omix telefonudur. 6,5 inç IPS LCD ekrana, MediaTek Helio G88 işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB depolama alanına sahiptir. Ayrıca 48MP ana sensör, 5MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörlü üçlü lensli arka kamera sistemine de sahip. Öne bakan kamera 8MP sensördür.

Omix P13 Blue Max Lite fiyatı ne kadar?

Omix P13 Blue Max Lite 2022 4.999 TL fiyatla satışa sunuldu.




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32 dakika önce
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TCL telefon fiyatı ve özellikleri