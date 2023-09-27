Omix X19 MAX PRO:

Omix X19 MAX PRO, 6,7 inç AMOLED ekrana, MediaTek Helio G96 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip orta sınıf bir telefondur. Ayrıca 64MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 5MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dört lensli arka kamera sistemine de sahip. Öne bakan kamera 16MP sensördür.