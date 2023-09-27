Omix akıllı telefon teknik özellikleri, modelleri nedir? ve fiyatı neler? Omix telefon fiyatları
Omix telefonlar, kaliteli bir akıllı telefon arayan bütçeye duyarlı tüketiciler için mükemmel bir seçenektir. Omix telefonlar, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli özellikler ve performans seçenekleri sunar; böylece ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel telefonu bulabilirsiniz.
Omix telefon modelleri ve özellikleri
İşte en popüler Omix telefon modellerinden bazıları:
Omix X5 fiyatı ne kadar?
Omix X5 10.999 TL'den satışa sunuldu.
Omix X19 MAX PRO fiyatı ne kadar?
Omix X19 MAX PRO 7.999 TL fiyatla satışa sunuldu.
Omix P13 Blue Max fiyatı ne kadar?
Omix P13 Blue Max 2022 5.999 TL fiyatla satışa sunuldu.
Omix P13 Blue Max Lite fiyatı ne kadar?
Omix P13 Blue Max Lite 2022 4.999 TL fiyatla satışa sunuldu.