28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Ordu seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Ordu'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Ordu'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Ordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları na dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir.

2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ordu ilçe 2. tur sonuçları oy oranları son durum

Ordu ilçe 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Ordu seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65,1’ini alırken, Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 26’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Ordu milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Ordu oy oranı % 65,6 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,4’ünü alarak CHP 2 milletvekili çıkardı.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Ordu hakkında bilgiler

Ordu, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan bir ilimizdir. İlin batısında Samsun, güneyinde Tokat, doğusunda Giresun ve güneydoğusunda Sivas illeri bulunmaktadır. 2021 yılı verilerine göre il nüfusu 768.183'tür.

Tarihi açıdan ele alındığında, Ordu'nun geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bölgenin antik çağdaki adı Kotyora'dır. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyet bölgede izler bırakmıştır. Bu nedenle Ordu'nun tarihi oldukça zengin ve çeşitlidir.

Doğal güzellikleri açısından da Ordu oldukça zengindir. Yeşilin her tonunu barındıran doğası, yaylaları, ormanları ve denizi ile önemli bir turizm merkezidir. Bölgede yaygın olarak yetiştirilen fındık, hem ekonomik açıdan hem de Ordu mutfağına zenginlik katarak bölgenin en önemli özelliklerinden biridir.

Ordu, aynı zamanda önemli bir eğitim merkezidir. Ordu Üniversitesi, ilde bulunan en önemli yükseköğretim kurumudur. Ayrıca Ordu'nun diğer ilçelerinde de birçok okul ve meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Ordu'nun turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Bölgede doğal güzellikleriyle ünlü yaylalar, şelaleler, mesire alanları ve doğal parklar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra tarihi ve kültürel yerler de turistlerin ilgi odağıdır. Ordu Kalesi, Ordu Müzesi, Gölköy Kalesi, Perşembe Yaylası gibi birçok tarihi ve kültürel mekân, ziyaretçileri cezbetmektedir.



