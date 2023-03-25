Oruçluyken baş ağrısı neden olur?

Uzun süreli açlık:

Bu faktörler arasında en başta uzun süreli açlık gelmektedir. Oruçluyken, uzun süreli açlıkla birlikte sıvı alımının olmaması, kan şekeri regülasyonunun bozularak kan şekerinin düşmesi, hücrelerin temel ihtiyaçlarının kısıtlanmasına ve dolayısıyla baş ağrısına yol açar. Migren, gerilim tipi baş ağrısı olan kişiler açlığa daha hassas olurlar ve açlıkla atakları tetiklenir. Hiç baş ağrısı olmayan kişilerde ise açlık, iki yanlı özellikle alında lokalize, zonklayıcı ya da çok şiddetli olmayan, yaklaşık 16 saatlik açlık sonrasında ortaya çıkan ve besin alımından sonra 72 saat içinde geçebilen açlık baş ağrısına yol açabilir.