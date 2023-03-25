Oruçluyken baş ağrısı neden olur?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerde en sık görülen sorunlardan biri de baş ağrısı. Peki oruçluyken baş ağrısı neden olur? İşte detaylar.
ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?
Oruç tutulan süreçte pek çok nedene bağlı olarak baş ağrısı görülebilmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL ÖNLENİR?
Oruçluyken baş ağrısını önlemek veya azaltmak için yapılması gereken bazı noktalara dikkat etmektir. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:
- Karanlık sessiz bir yerde dinlenmek
- Sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmek
- Sahurda ve iftarda yeterli oranda sıvı alımını sağlamak
- Su tüketiminin diğer sıvılar dahil edilmeden günlük 2-2.5 lt arasında olmasına dikkat etmek
- Yorucu aktivitelerden uzak kalmak
- Nefes ve gevşeme gibi rahatlatıcı egzersizler yapmak
- Açık havada zaman geçirmek
- Yapay ışıklardan uzak kalmak
- Lokal soğuk uygulamaları (soğuk jel bantları)
ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISI OLMASI NORMAL Mİ?
Orucun yarattığı açlıkla birlikte kan şekeri düşer ve baş ağrısını tetikleyebilir. Oruç öncesinde şekerli besin tüketimi, kan şekerinde ani düşme ve yükselme ortaya çıkarabilir. Bu durumda şekerli gıda tüketimi azaltılarak baş ağrısı önlenebilir.
ORUÇLUYKEN MİGREN AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Vücutta sıvı kaybı ya da psikolojik sebepler baş ağrısına neden olabilir. Gerekli tedbirler alarak bu durumun önüne geçmek mümkündür. Oruç tutarken migren ağrısı hissettiğiniz zamanlarda sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmek ağrının hafiflemesini sağlayabilir.
ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI İLAÇSIZ NASIL GEÇER?
Oruç tutarken sahur ve iftar saatlerini kaçırmayarak doğru beslenmek önem taşır. Düzensiz ya da yanlış beslenme baş ağrılarına sebep olabilir. Kafein tüketimini azaltmak, hafif boyun egzersizleri yapmak, karanlık bir odada dinlenmek, uyuyarak gözleri dinlendirmek baş ağrısını ilaçsız bir şekilde geçirme konusunda size yardımcı olacaktır.