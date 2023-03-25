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Oruç tutarken baş ağrısı olması normal mi?

Baş ağrısı, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman vatandaşların sıkça yaşadığı durumlardan bir tanesi. Oruçluyken baş ağrısının neden olduğu ise merak konusu. Uzmanlar bu durumun kan şekerinin düşmesi, kafein eksikliği ve susuz kalmak gibi birçok sebepten kaynaklanabileceğini bildiriyor. Peki oruçluyken baş ağrısı neden olur? Oruçluyken baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer? İşte uzman görüşüyle oruçluyken baş ağrısını önlemenin yolları.

12:23 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Oruçluyken baş ağrısı neden olur?

Oruçluyken baş ağrısı neden olur?


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerde en sık görülen sorunlardan biri de baş ağrısı. Peki oruçluyken baş ağrısı neden olur? İşte detaylar.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Oruç tutulan süreçte pek çok nedene bağlı olarak baş ağrısı görülebilmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Uzun süreli açlık:
Bu faktörler arasında en başta uzun süreli açlık gelmektedir. Oruçluyken, uzun süreli açlıkla birlikte sıvı alımının olmaması, kan şekeri regülasyonunun bozularak kan şekerinin düşmesi, hücrelerin temel ihtiyaçlarının kısıtlanmasına ve dolayısıyla baş ağrısına yol açar. Migren, gerilim tipi baş ağrısı olan kişiler açlığa daha hassas olurlar ve açlıkla atakları tetiklenir. Hiç baş ağrısı olmayan kişilerde ise açlık, iki yanlı özellikle alında lokalize, zonklayıcı ya da çok şiddetli olmayan, yaklaşık 16 saatlik açlık sonrasında ortaya çıkan ve besin alımından sonra 72 saat içinde geçebilen açlık baş ağrısına yol açabilir.

Sıvı alımının azalması:
Baş ağrısına yol açan diğer önemli ve tek başına bile baş ağrısına yol açabilecek bir faktör sıvı alımının azalmasıdır. Oruçluyken günün önemli bir zamanında sıvı alımının olmaması ve iftarda daha ağırlıklı besin alımının fazla olması ile şişkinliğe bağlı sıvı alımının azalması, su yerine idrar söktürücü etkileri olan çay kahve gibi sıvıların tüketiminin fazla olması günlük sıvı ihtiyacının yetersiz kalmasına neden olarak baş ağrısına yol açabilir.

Nikotin ya da kafein yoksunluğu:
Ramazan ayında oruçla birlikte sigara tiryakilerinde ya da aşırı kahve içme alışkanlığı olan kişilerde, nikotin ve kafein bağımlılığı nedeniyle; yoksunluk durumunda sinirlilik hali, titreme, depresyon ve baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

Düzensiz uyku:
Uyku düzeninin bozulması da ramazan ayında görülen baş ağrıları için önemli bir faktördür. Sahur ile bölünen uyku ve bu öğünde alınan fazla besinin yarattığı şişkinlik nedeni ile uykuya dalamama ve gün içine sarkan uykuluk baş ağrısını tetikleyebilir. Gerekli olan uyku süresinin tamamlanabilmesi için yatma zamanı erkene çekilerek ayarlanabilir.

Stres:
Açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi birçok faktörün yanı sıra oruç tutan kişilerde görülen sinirlilik, tahammülsüzlük gibi psikolojik durumlar da baş ağrısının gelişimine yol açmaktadır.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL ÖNLENİR?

Oruçluyken baş ağrısını önlemek veya azaltmak için yapılması gereken bazı noktalara dikkat etmektir. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:

  1. Karanlık sessiz bir yerde dinlenmek
  2. Sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmek
  3. Sahurda ve iftarda yeterli oranda sıvı alımını sağlamak
  4. Su tüketiminin diğer sıvılar dahil edilmeden günlük 2-2.5 lt arasında olmasına dikkat etmek
  5. Yorucu aktivitelerden uzak kalmak
  6. Nefes ve gevşeme gibi rahatlatıcı egzersizler yapmak
  7. Açık havada zaman geçirmek
  8. Yapay ışıklardan uzak kalmak
  9. Lokal soğuk uygulamaları (soğuk jel bantları)

ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISI OLMASI NORMAL Mİ?

Orucun yarattığı açlıkla birlikte kan şekeri düşer ve baş ağrısını tetikleyebilir. Oruç öncesinde şekerli besin tüketimi, kan şekerinde ani düşme ve yükselme ortaya çıkarabilir. Bu durumda şekerli gıda tüketimi azaltılarak baş ağrısı önlenebilir.


ORUÇLUYKEN MİGREN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Vücutta sıvı kaybı ya da psikolojik sebepler baş ağrısına neden olabilir. Gerekli tedbirler alarak bu durumun önüne geçmek mümkündür. Oruç tutarken migren ağrısı hissettiğiniz zamanlarda sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmek ağrının hafiflemesini sağlayabilir.


ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI İLAÇSIZ NASIL GEÇER?

Oruç tutarken sahur ve iftar saatlerini kaçırmayarak doğru beslenmek önem taşır. Düzensiz ya da yanlış beslenme baş ağrılarına sebep olabilir. Kafein tüketimini azaltmak, hafif boyun egzersizleri yapmak, karanlık bir odada dinlenmek, uyuyarak gözleri dinlendirmek baş ağrısını ilaçsız bir şekilde geçirme konusunda size yardımcı olacaktır.




#baş ağrısı
#migren
#Ramazan
#kafein
#kan şekeri
37 dakika önce
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