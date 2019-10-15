ÖSO'da kaç şehit var?

Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmalarda ilk adı ÖSO olan Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit düştü, 51 asker yaralandı. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı
Haber MerkeziAA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeşitli noktalarında YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.
Son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı.
Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 SMO askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.
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