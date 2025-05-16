ÖSYM'DEN DUS AÇIKLAMASI: 2025 DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-DUS 1. Dönem sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu sınavlarda yer alan bazı sorulara yönelik iptal davası açılmış olması nedeniyle, daha önce ÖSYM sınav takviminde 15 Mayıs 2025 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi ertelendi.