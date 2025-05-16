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ÖSYM'DEN DUS AÇIKLAMASI: 2025 DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'DEN DUS AÇIKLAMASI: 2025 DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10:0116/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçlarıyla ilgili gelişmeler, sınava katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamayla birlikte, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?, DUS sonuçları açıklandı mı? gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte 2025 DUS sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar...

3-10 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru işlemleri tamamlanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 20 Nisan'da uygulandı. Son günlerde ise adaylar sonuçlarını merakla bekliyor.

2025 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-DUS 1. Dönem sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu sınavlarda yer alan bazı sorulara yönelik iptal davası açılmış olması nedeniyle, daha önce ÖSYM sınav takviminde 15 Mayıs 2025 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi ertelendi.

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına ilişkin sonuçlar, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Yani, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, yargı kararına bağlı olarak ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

DUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DUS sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki
adresindenkimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.




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