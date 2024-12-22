Otobüs, Metro, taksi ve minibüs… 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olacak

Toplu taşımalarda zorunlu hale getirilecek yeni uygulama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı.

Toplu taşıma araçlarında karşılaşılan güvenlik sorunları ile ilgili çözümler gündemde yer almaya devam ediyor. Sürüş güvenliğinin sağlanması için atılan yeni adımlar doğrultusunda şoför ve makinist gibi mesleklerin fazla mesai saatleri ile istismar edilmesi gibi problemler göz önüne alındığında uygulanacak yeni sistem ile birlikte tüm güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'nin tamamında geçerli olacak düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarının tamamında kamera kullanılacağı belirtildi.

Otobüs, Metro, dolmuş ve taksilerde yüz tanıma sistemi uygulanacak

Otobüs, Metro, dolmuş ve taksilerde kullanılacak yüz tanıma sistemi ile birlikte kameralarla entegre bir hale getirilecek. Bu doğrultuda mesai saatleri takip altında tutulurken sürücülerin fazla mesai yapmamasının önüne geçilmiş olacak. Uraloğlu, "Kanuna göre sürücüler 8 saatten fazla araç kullanamazlar. Ancak bazen belge değiştirilerek aynı sürücünün aracı kullanmaya devam ettiğini tespit ediyoruz. Yüz tanıma kameraları ile bu durumu engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplu taşımalarda zorunlu hale getirilecek yeni uygulamanın amacı nedir?

Son yıllarda toplu taşıma araçlarında karşılaşılan trafik kazalarının sayısındaki artış dikkat çeken bir noktaya ulaşırken yapılan gözlemler doğrultusunda bu kazaların birçoğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı belirtildi. Uygulanacak yeni düzenleme doğrultusunda hiçbir sürücünün 8 saati aşan mesaiye kalmaması sağlanırken daha dikkatli bir sürüş deneyiminin de önü açılmış olacak.







