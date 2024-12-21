Bakan Uraloğlu: Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın günlük yolcu rekoru kırdığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta
743 bin 596 kişiye
hizmet vererek
günlük yolcu rekoru kırdığını
belirtti.
'Gurur projelerimizden biri'
'Gurur projelerimizden biri'
Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını aktararak,
'gurur projelerden biri'
olduğunun altını çizdi.
Uraloğlu "Açıldığı günden itibaren
1 milyar 226 milyon yolcuya
hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray, muadillerine göre
60,46 metre derinliği
ile
dünyanın en derin batırma tüp tüneli
ile iki kıtayı birbirine bağlıyor." ifadelerini kullandı.
'Doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu'
'Doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu'
2024 yılı içerisinde Marmaray'ın
196 milyon yolcuya hizmet verdiğini
aktaran Uraloğlu, hattın İstanbul ulaşımına nefes aldırdığını kaydederek, "Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor,
hattın ne kadar doğru bir yatırım
olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.
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