Bakan Uraloğlu: Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı

2024 yılı içerisinde Marmaray'ın

196 milyon yolcuya hizmet verdiğini

aktaran Uraloğlu, hattın İstanbul ulaşımına nefes aldırdığını kaydederek, "Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor,

hattın ne kadar doğru bir yatırım