​Beş çayında, günlerde, pikniklerde hem sunum gösterişli duracak, hemde tad olarak enfes bir elmalı kurabiye tarifi ile sizlerleyiz.

Bu tarifi deneyen misafir ve sevdikleriniz sizden bu tarifi isteyecek. İşte tadına doyamayacağınız elmalı kurabiye tarifi.

MALZEMELER

İç Harcı:

3 adet orta boy elma

Tarçın

küçük boy çay bardağı toz şeker

1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı olarak koyabilirsiniz)

Hamuru:

1 adet yumurta

3 su bardağı un

1 kahve fincanı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket şeker vanilin

250 gr oda sıcaklığında margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

Elmalı kurabiye tarifi yapılışına geçmeden önce haşhaşlı revani tarifi de çok beğenilen tatlılardan bir tanesidir.

Elmalı Kurabiye Tarifi Videosu

Elmalı Kurabiye Yapılışı:

İlk olarak iç harç ile başlıyoruz. Kabuğu soyulmuş elmaları uygun bir boyutta tencere veya tavaya alıyoruz. Üzerine toz şekerini ilave edip karıştırıyoruz. Altı kısık bir şekilde pişen iç harcımız elmalar suyunu bırakıp sonrasında çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ocaktan almadan pişmeye devam eden tarçını göz kararı yaklaşık bir tatlı kaşığı olacak şekilde ekleyip özleşene kadar karıştırıyoruz. Hazır olan iç harcımızı soğuması için farklı bir kaba alıp hamurumuzu hazırlamak üzere kenara bırakıyoruz.

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Hamuru hazırlamak için alınan bir kaba yumurta, yoğurt, oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, pudra şekeri, kabartma tozu ve şeker vanilini alarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu hamurumuza azar azar ekleyerek çok sert bir hamur olmadan ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız hamuru beş eşit bezeye bölüyoruz. Böldüğümüz bezeleri merdane yardımı ile tabak boyutu ölçüsünde açıyoruz. Yuvarlak şeklinde açtığımız hamur bezemizi pizza şekline benzer şekilde bıçak veya hamur kesme aparatı ile 8 eşit parçaya bölüyoruz. Her parçanın uç kısmına soğumuş elma harcımızdan 1 çay kaşığı kadar ekleyerek dağıtıyoruz. Harcı koyulmuş hamur parçalarını ucundan alta doğru sararak kurabiyemizin şeklini vermiş oluyoruz. Tüm bezelere aynı işlemleri uygulayıp kurabiyelerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz.(Yağlı kağıt evinizde mevcut değilse sıvı yağda kullanabilirsiniz.) Hazır olan kurabiyeleri fırınınızın pişirme hızına göre 150-180 derece arası 20-25 dakika kadar pişirin. Pişmiş kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serpin ve işte enfes kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun…