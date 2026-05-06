Elektrikli ve hibrit aracınızın bataryası ne derece sağlıklı biliyor musunuz?

Elektrikli ve hibrit aracınızın bataryası ne derece sağlıklı biliyor musunuz?

18:05 6/05/2026, Çarşamba
Elektrikli ve hibrit aracınızın bataryası ne derece sağlıklı biliyor musunuz?
Elektrikli ve hibrit aracınızın bataryası ne derece sağlıklı biliyor musunuz?

Otorapor Oto Ekspertiz bataryada sürprizle karşılaşılmaması için kurumsal çözümler üretmeye devam ediyor. İkinci el elektrikli veya hibrit bir araç alırken ya da satarken aracın batarya sağlık raporunu en gerçekçi ve güvenilir şekilde düzenleyen Otorapor Türkiye’de bir ilk olarak sunduğu “Batarya sağlığı testi” ile güvenli sürüşün de önünü açıyor.

Bataryanın ömrü iyi değerlendirilmeli

Elektrikli araç alımında aracın batarya ömrü önemli bir yer tutuyor. Aracın kullanıcıya ileriki süreçte ya da kullanım esnasında herhangi bir sorun çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu. Marka ve modele bağlı olarak elektrikli araç bataryalarının 10-20 yıl ömür sunacak şekilde tasarlanması ile birlikte belli bir kilometre (yaklaşık 160 bin ila 300 bin kilometre ve üzeri) üreticiler 8 yıla kadar 150/160 bin gibi garanti sunabilmekteler. Bununla birlikte batarya kapasitesi zamanla azalsa da araç ömrü boyunca kullanılabilir durumda kalır ve genellikle yüzde 70'in üzerinde verimle çalışmaya devam etmektedir.

Ömrünü etkileyebilen unsurlar neler?

Araç sürücüleri kullandıkları aracın bataryasını test ettirmeyi öncelik olarak kabullenmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra bataryanın her zaman full şarj ettirilmesinden kaçınmak gerekiyor. Batarya şarjında yüzde 20 ile yüzde 80 aralığında tutulması önemli. Sık şarj kullanımı ise bataryanın ömrünü hızlandırabiliyor. Aşırı sıcak ya da soğuk havalarda uzun süreli bırakmak da bataryayı yorabiliyor. Modern araçlarda Batarya Yönetim Sistemi yazılımı hücrelerin dengeli çalışmasını sağlayarak ömrünü uzatabilmektedir. Bataryalar ömürlerini tamamladıklarında genellikle yüzde 70'in altında kapasiteye düşmüş olurlar, bu aşamada geri dönüştürülür veya enerji depolama sistemleri gibi "ikinci yaşam" uygulamalarında kullanılırlar.Batarya sağlığının kontrol edilmesi önemli bir öncelik

Bu süreçte aracın batarya sağlığının temini önem arz ediyor. Batarya sağlığı testi, elektrikli araç alırken sürprizlerle karşılaşmamak ve aracın gerçek değerini anlamak için kritik bir öneme sahip. Araç kullanıcılarının bataryalarının gerçek kapasitesini ve hücre sağlığını ölmesi kadar bataryanın mevcut durumunun bağımsız ve teknik raporla tescillenmesi gerekli. AVILOO cihazları kullanılarak tarafsız sonuçlara erişebilmek de mümkün. İkinci el elektrikli ya da hibrit araçların batarya ömrünün potansiyel risklere karşı tespit edilmesi noktasında kurumsal denetimde tutulması lazım.





YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

