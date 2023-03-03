|
Reklam
Reklam
Özel

TOGG'un çıkışı öncesi ÖTV'de matrah düzenlemesi geldi fiyatlar değişti

Mart 2023'de satışa çıkarılacak TOGG'un öncesinde ÖTV'de matrah düzenlemesi yapıldı. Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak limitin arttırıldığı bildirildi.

10:58 . 3/03/2023 Cuma
Diğer
Mart 2023'te çıkacak olan TOGG'un öncesinde, ÖTV matrah düzenlemesi geldi

Mart 2023'te çıkacak olan TOGG'un öncesinde, ÖTV matrah düzenlemesi geldi

TOGG'un satışları başlamasına yakın elektrikli araçlarda ÖTV matrah değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre elektrikli araçların ÖTV matrah limiti artırıldı.



Gerçekleştirilen ÖTV matrah düzenlemesine göre motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı araçlar ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşmayan %10, Motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşan %40, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşmayan %50, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşan %60 olarak arttırıldı. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan yeni elektrikli araç ÖTV sisteminde temel ayrım motor gücüne göre yapılıyor. 160 kW (271 HP) ve altında kalan modeller en avantajlı fiyata sahip oluyor. Motor gücü 160 Kilowatt'ı (kW) geçmeyen elektrikli araçların vergi oranları yüzde 10 ile 40 arasında, motor gücü 160 Kilowatt'ın (kW) üzerinde olan elektrikli araçların vergi oranları ise yüzde 50 ila 60 arasında değişiyor.


Aynı zamanda Türkiye’de satışı yapılan Renault ZOE, Citroen e-C4, e-C4 X, Opel Mokka Elektrik, Skywell ET5, Seres 3 gibi modeller yüzde 10 ÖTV ile satın alınabiliyor. Matrah güncellemesinden sonra en düşük ÖTV avantajından yararlanabilecek araçlar yeni MG ZS EV, Skywell ET5’in üst paketleri, Kia Niro EV ve Hyundai Ioniq 5 olacak.


Yeni düzenleme sonrası yüzde 10 ÖTV’li araçlar için vergiler dahil en yüksek fiyat seviyesi 900 bin liralardan 1,7 milyon liraya kadar çıkmış olacak.



#TOGG
#ÖTV
#Matrah
2 saat önce
default-profile-img
TOGG'un çıkışı öncesi ÖTV'de matrah düzenlemesi geldi fiyatlar değişti
EYT’liler için örnek uygulama: İşlemler 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı
Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın
Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?
Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart
Yerli savunma ürünleri deprem bölgesinde: Yüzlerce cana umut oldular
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.