TOGG'un çıkışı öncesi ÖTV'de matrah düzenlemesi geldi fiyatlar değişti

Gerçekleştirilen ÖTV matrah düzenlemesine göre motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı araçlar ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşmayan %10, Motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşan %40, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşmayan %50, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşan %60 olarak arttırıldı. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan yeni elektrikli araç ÖTV sisteminde temel ayrım motor gücüne göre yapılıyor. 160 kW (271 HP) ve altında kalan modeller en avantajlı fiyata sahip oluyor. Motor gücü 160 Kilowatt'ı (kW) geçmeyen elektrikli araçların vergi oranları yüzde 10 ile 40 arasında, motor gücü 160 Kilowatt'ın (kW) üzerinde olan elektrikli araçların vergi oranları ise yüzde 50 ila 60 arasında değişiyor.