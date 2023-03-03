TOGG'un çıkışı öncesi ÖTV'de matrah düzenlemesi geldi fiyatlar değişti

Mart 2023'te çıkacak olan TOGG'un öncesinde, ÖTV matrah düzenlemesi geldi
TOGG'un satışları başlamasına yakın elektrikli araçlarda ÖTV matrah değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre elektrikli araçların ÖTV matrah limiti artırıldı.
Gerçekleştirilen ÖTV matrah düzenlemesine göre motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı araçlar ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşmayan %10, Motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşan %40, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşmayan %50, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşan %60 olarak arttırıldı. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan yeni elektrikli araç ÖTV sisteminde temel ayrım motor gücüne göre yapılıyor. 160 kW (271 HP) ve altında kalan modeller en avantajlı fiyata sahip oluyor. Motor gücü 160 Kilowatt'ı (kW) geçmeyen elektrikli araçların vergi oranları yüzde 10 ile 40 arasında, motor gücü 160 Kilowatt'ın (kW) üzerinde olan elektrikli araçların vergi oranları ise yüzde 50 ila 60 arasında değişiyor.
Aynı zamanda Türkiye’de satışı yapılan Renault ZOE, Citroen e-C4, e-C4 X, Opel Mokka Elektrik, Skywell ET5, Seres 3 gibi modeller yüzde 10 ÖTV ile satın alınabiliyor. Matrah güncellemesinden sonra en düşük ÖTV avantajından yararlanabilecek araçlar yeni MG ZS EV, Skywell ET5’in üst paketleri, Kia Niro EV ve Hyundai Ioniq 5 olacak.
Yeni düzenleme sonrası yüzde 10 ÖTV’li araçlar için vergiler dahil en yüksek fiyat seviyesi 900 bin liralardan 1,7 milyon liraya kadar çıkmış olacak.