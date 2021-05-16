ÖZET I Göztepe Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri

Beşiktaş, 2020-2021 Süper Lig sezonunun şampiyonu oldu. Son haftaya Galatasaray ile aynı puanda giren Beşiktaş, Göztepe maçını kaybetmesi ya da beraber kalması durumunda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmış olacaktı. Ya da Galatasaray Malatyaspor'u 5-1 gibi skorla mağlup etseydi, şampiyon olacaktı. Beşiktaş'ı averajla şampiyon yapan maç ise Hatayspor karşısındaki 7-0'lık galibiyet oldu. İşte Beşiktaş Göztepe maç özeti ve golleri.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ ÖZET (İLK YARI)

Süper Lig’in 42’nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe’yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaştı. Averajı şampiyonluk yarışında çekiştiği Galatasaray’dan daha iyi olan siyah-beyazlılar, toplamda 16’ncı şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri Vida ve penaltıdan Ghezzal kaydetti. Ev sahibinin tek golünü Alpaslan attı.

10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzeal’in kullandığı köşe vuruşunda Welington kafayla kale önündeki Vida’ya indirdi. Vida yakın mesafeden topu kafayla ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 0-1

14’üncü dakikada Berkan’ın sol taraftan yaptığı ortada Ndiaye kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Halil’in şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere çeldi.

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24’üncü dakikada serbest vuruşta Berkan’ın ceza sahasına kestiği ortada Atınç kafayla Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin kafa vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Alpaslan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

30’uncu dakikada ceza sahası dışından kullanılan frikikte Berkan direkt kaleyi yokladı, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

36’ncı dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

40’ıncı dakikada Gökhan Töre’nin sağ kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Ghezzal’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ ÖZET (İKİNCİ YARI)

50’nci dakikada Ghezzal’in serbest vuruştan doldurduğu ortada Vida kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

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69’uncu dakikada Larin, Alpaslan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal’ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Ok (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Atınç (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (x) (Dk. 83 Burekovic x), Nwobodo (xx), Esiti (xxx) (Dk. 83 Beykan x), Soner (x) (Dk. 73 Ideye x), Halil (xx), Ndiaye (xx), Jahovic (xx)

BEŞİKTAŞ: Ersin (xx) – Rosier (xx), Welington (xx), Vida (xx), Nsakala (xx) (Dk. 83 Rıdvan x), Atiba (xx), Josef (xx), Gökhan (xx) (Dk. 90 1 Dorukhan x), Ghezzal (xxx), Nkoudou (x) (Dk.72 Necip x), Larin (xx)

GOLLER: Dk. 10 Vida, Dk. 69 (Pen.) Ghezzal (Beşiktaş), Dk.24 Alpaslan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Halil (Göztepe), Dk. 90 5 (Beşiktaş)

Şampiyon beşinci kez averajla belli oldu

Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.

- Şampiyon, 12. kez son haftada belli oldu

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.

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Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti.

- İzmir'de şampiyon 4. kez belirlendi

Daha önce 1975-1976'da Alsancak Stadı'nda Trabzonspor, 2006-2007'de İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı.

Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ YERLİ TEKNİK ADAMLA 4.KEZ ŞAMPİYON

Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.

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Beşiktaş'ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.

- Üçü de tarihe geçti

Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

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- Daha önceki şampiyonlukları yabancılar getirmişti

Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.

Beşiktaş'ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.

- Beşiktaş'ın şampiyonlukları

Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:

Sezon Teknik Direktör

1959-1960 Andras Kutik

1965-1966 Ljubisa Spajic

1966-1967 Ljubisa Spajic

1981-1982 Dorde Milic

1985-1986 Branko Stankovic

1989-1990 Gordon Milne

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1990-1991 Gordon Milne

1991-1992 Gordon Milne

1994-1995 Christoph Daum

2002-2003 Mircea Lucescu

2008-2009 Mustafa Denizli

2015-2016 Şenol Güneş

2016-2017 Şenol Güneş

2020-2021 Sergen YalçınNot: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.