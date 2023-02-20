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Panik atak nasıl geçer?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeler ve diğer vatandaşlarda yoğun kaygı ve korku oluştu. Yoğun kaygı ve korku panik atağa sebebiyet verebilir vey var olan panik atağın sıklığını artırabilir. Stres, depresyon ve birçok farklı nedenden dolayı yaşanabilen panik ataklar hem korkutucu hem de yorucu olabilir. Peki, panik atak nasıl geçer, panik atak esnasınde neler yapılmalı?

10:46 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Panik atak

Panik atak

Kişilerin günlük hayat içerisinde bir anda stres ve gerginlik haline bürünmesi panik atak hastalığı olarak tanımlanır. Panik atak hastalığı anksiyete bozukluğudur ve düzenli bir şekilde gerçekleşen bu ataklar kişilerin hayatlarını olumsuz etkiler.

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, ani ve düzenli olarak bir panik ya da korku hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur.

Hemen herkes belli zamanlarda endişe ve panik hissi yaşayabilir. Bu his gergin, stresli veya tehlikeli durumlara karşı verilen doğal bir tepkidir.

PANİK ATAK NEDEN OLUR?

panik atak bozukluğundan muzdarip bir kişi için anksiyete, endişe, panik ve stres duyguları hem düzenli olarak, hem de genellikle belirgin bir sebep olmaksızın ortaya çıkar.

Panik Bozukluğu ise panik atak ile ilişkili bir ruhsal rahatsızlıktır. Beklenmedik şekilde tekrarlayan panik atakları, bu atakların gerçekleşmesi beklentisinin ortaya çıkardığı bir kaygı, ve panik atak sırasında gerçekleşen semptomlardan dolayı ölme ya da zarar görme kaygısı nedeniyle hayatın doğal akışına uyum sağlamakta güçlük çekme şeklinde gözlemlenir. Diğer birçok ruhsal rahatsızlık durumunda olduğu gibi, panik atağın da kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak durumun muhtemelen yaşamda yas gibi travmatik veya çok stresli bir dönem, ya da beyindeki nörotransmitter dengesizliği veya benzeri faktörlerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NEDİR?

Panik atak esnasında kişi anksiyetenin yanı sıra çeşitli fiziksel ve zihinsel semptomlar ile karşılaşır. Bu belirtiler belirgin bir sebep olmadan ve oldukça hızlı belirebilir ortaya çıkabilir. Panik atak kişi için çok korkutucu ve stresli bir durum olabilir.

Panik atak belirtileri arasında aşağıda verilen listedeki semptomlar gözlenir.

Ani tuvalet ihtiyacı,

Ateş basması,

Baş dönmesi,

Baygın hissetme,

Boğulma hissi,

Dehşet hissi ya da ölme korkusu,

Genel Titreme,

Göğüs ağrısı,

Hızlı kalp atışı,

Kulaklarda çınlama,

Kuru ağız,

Mide bulantısı,

Nefes darlığı,

Parmaklarda karıncalanma,

Terleme,

Üşüme,

Uyuşma veya iğne batması hissi,

Vücuttan kopuk hissetmek.

PANİK ATAK ÖNCESİNDE NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Bilişsel davranışçı terapi prensiplerine dayalı bir şekilde anksiyete için hazırlanmış kendine yardım kitapları okunabilir.

Pilates veya yoga gibi sağlıklı yaşam sporlarının yanı sıra sakinleştirici masajlar veya aroma terapilerinden faydalanılabilir.

Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak nefes alıp verme teknikleri öğrenilebilir.

Stresi ve gerginliği azaltmak için düzenli fiziksel egzersiz yapılabilir.

Atakları daha kötüleştirebileceği için şekerli yiyecek ve içecekler, kafein ve sigara kullanımı azaltılabilir.

PANİK ATAK ESNASINDA NE YAPILMALI?

Atak ile savaşmayın.

Mümkünse bulunduğunuz yerde kalın.

Olumlu, huzurlu ve dinlendirici yerlere odaklanın.

Saldırının geçeceğini kendinize hatırlatın.

Unutmayın, bu hayatınıza yönelik bir tehdit değildir.

Yavaş ve derin nefes alıp verin.



#panik atak
#panikatak tedavisi
#anksiyete
#kaygı
#psikoloji
18 dakika önce
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Panik atak nasıl geçer?
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