Parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak, sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları ve artan ölüm riski dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Araştırmada, İngiltere'de 88.905 kişinin bir hafta boyunca takıldığı ışık sensörlerinden elde edilen veriler analiz edildi ve bu bireyler yaklaşık sekiz yıl boyunca takip edildi. Elde edilen sonuçlara göre, gece yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 21 ila yüzde 34 arasında artırıyor. Gündüz yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 17 ila yüzde 34 oranında azaltıyor.

Araştırma doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da, ışık döngülerinin sağlık ve ölüm oranlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varıyor. Araştırmada, katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeni ile ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modellemeleriyle de desteklendi. Bu bulgular, vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediği ve erken ölüme yol açtığı görüşünü güçlendiriyor. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak, hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir.