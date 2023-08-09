Dünyayı keşfetmeye başlamak için atmanız gereken ilk adım, pasaport çıkarmak. Peki, pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport çeşitleri ve ücretleri neler? İlk defa pasaport alacaksanız veya pasaportunuzu yenileyecekseniz yazımızı okuyarak bu süreçle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Pasaport nedir?

Pasaport, bir kişinin kimliğini ve vatandaşlığını kanıtlayan ve uluslararası seyahatlerde kullanılan resmi bir belgedir. Pasaportlar, kişinin adı, fotoğrafı, doğum tarihi, vatandaşı olduğu ülkenin bilgileri gibi temel kimlik bilgilerini içerir.

Pasaportların başlıca işlevleri şunlardır:

Kimlik Doğrulama: Pasaport, bir kişinin kimliğini kanıtlar. Pasaportta yer alan bilgiler, sahibinin doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Vatandaşlık Kanıtı: Pasaport, sahibinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu gösterir. Bu, kişinin ulusal kimliğini ve vatandaşlık hakkını belirler.

Uluslararası Seyahat: Pasaport, sahibinin uluslararası seyahatlerde sınırları geçmesine izin verir. Farklı ülkeler, kendi vatandaşlarının veya diğer ülkelerin vatandaşlarının ülkelerine girişini ve çıkışını düzenlemek için pasaportları kullanır.

Vize Başvurusu: Birçok ülke, yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine girişini düzenlemek için vize gereksinimleri uygular. Pasaport, vize başvurularının bir parçası olarak sunulan temel belgelerden biridir.

Gümrük ve Sınır Kontrolleri: Uluslararası seyahatlerde, pasaportlar gümrük ve sınır kontrollerinde kullanılır. Pasaporttaki bilgiler, kişinin giriş veya çıkış yapma yetkisinin olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Pasaportlar, genellikle bir ülkenin içişleri veya dışişleri bakanlığı tarafından verilir ve belirli bir geçerlilik süresine sahiptir. Pasaport sahipleri, uluslararası seyahatlerinde bu belgeyi yetkili makamlara ibraz etmek ve gerekli kontrolleri geçmek zorundadır.

5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre T.C. vatandaşlarına verilen dört pasaport çeşidi bulunur.

Pasaport çeşitleri nelerdir?

Bordo/ Kırmızı Pasaport (Umuma Mahsus Pasaport) : Türkiye vatandaşlarının genellikle uluslararası seyahatlerde kullandığı pasaport türüdür. Kişinin kimliğini ve vatandaşlığını belirtir. Umuma mahsus pasaport, başvuru yapan her vatandaşa verilir.

Yeşil (Hususi damgalı) Pasaport : Devlet memurları, kamu hizmeti görevlileri ve resmi işlerde görev alanlar için verilir. Bu pasaport, resmi görevlerdeki kişilerin yurtdışı seyahatlerde kullanmasına olanak tanır.

Siyah (Diplomatik) Pasaport : Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen siyah pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılacak olan devlet görevlilerine ve ailelerine verilen pasaport türüdür.

Hizmet damgalı pasaport (Gri pasaport) : Gri pasaport olarak da bilinen hizmet pasaportu, yurt dışına çıkma amacı devlet görevi olan, resmî kurumlarca görevlendirilmiş kişilere ve ailelerine verilen pasaport türüdür.

Pasaport nasıl çıkarılır?

Pasaport almak için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve telefon numaranızın istendiği formu doldurarak online pasaport randevusu almanız gerekir.

Seçtiğiniz gün ve saatte pasaport randevusuna gitmeden önce gerekli belgeleri toplamanız, pasaport harcı ve defter bedelini ödemeniz gerekir. Harç bedeli, pasaportun geçerlilik süresine göre değişiklik gösterir. Pasaport ödemeleriniz için İş Bankası üzerinden gerekli tüm tutarları ödeyebilirsiniz. Şimdi gelin pasaport için gerekli evraklar nelerdir onlara bakalım.

Pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Pasaport başvurusu için ilgili nüfus müdürlüğüne gitmeden önce istenen evrakları eksiksiz hazırlamalısınız. Umuma mahsus, yani bordo pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesi, Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, Pasaport harcının ve defter bedelinin ödendiğine dair dekont, Kısıtlı veya reşit olmayan kişilerin yasal temsilcilerinin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları durumunda muvafakatname, Varsa eski pasaport, Harçsız pasaport başvurusunda bulunan öğrenciler için öğrenci belgesi.

Pasaport başvuru nereden yapılır?

Pasaport çıkartmak için, tüm belgeleriniz hazır olduğunda epasaport.gov.tr adresinden, size uygun konumdaki il nüfus ve ilçe emniyet müdürlüklerinin birinden, sistemdeki boş gün ve saatlerden birini seçerek online randevu almanız gerekiyor. İlla ikamet ettiğiniz bölgeden almanız gerekmiyor. Pasaport başvurusunda bulunan herkesin yaş sınırı olmaksızın başvuruya gelmesi gerekiyor.

1 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2023 yılında 1 yıllık pasaport çıkarma ücreti defter ve harç bedeli de dahil olmak üzere toplam 1.512,45 TL'dir.

5. yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2023 yılında 4 ve üzeri pasaport çıkarma ücreti defter ve harç bedeli de dahil olmak üzere toplam 4.943,25 TL'dir.

10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2023 yılında 4 yıl ve üzeri pasaport çıkarma ücreti defter ve harç bedeli de dahil olmak üzere toplam 4.943,25 TL'dir.

Pasaport yenilemesi nasıl yapılır?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

Pasaport sayfasına girin.

Pasaport türünüzü seçin.

Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın.

Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin.

İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

Karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın.

Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın.

Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

e-Devlet Pasaport Yenileme Randevusu

e-Devlet pasaport randevu sayfasına gidin.

e- Devlet kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

Yeni Randevu butonuna tıklayın.

Bilgilendirme yazısını okuyun ve onaylayın.

Pasaport türünü seçin.

İl, ilçe bilgilerini seçin ve ‘Devam Et’e basın.

Kişi bilgisini seçin ve ‘Devam Et’e basın.

Karşınıza gelen ekranda Kişi’yi seçin. Randevu tarihi, randevu saatini belirleyin. Son alana HES Kodunuzu girin. Ekle’ye basın.

Randevu Oluştur butonuna basın.

Konsolosluk çağrı merkezleri

Konsolosluk çağrı merkezleri Dış İşleri Bakanlığı'nın mfa.gov.tr adresinde mevcuttur. Konsolosluk işlemleriniz hakkında bilgi almak için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

ABD ve Kanada'dan: +1 888 566 7656

Almanya'dan : +49 30 56 83 73 099

Avusturya’dan : +43 800 00 70 90

İngiltere'den : +44 203 608 8090

Hollanda'dan : +3110 766 0007

Fransa'dan : +33 180 146 335

Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29

Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlarımız, askerlik, pasaport, nüfus, evlenme, vatandaşlık, noterlik gibi konsolosluk işlemlerinin yanısıra, vize, seyahat uyarıları gibi çok çeşitli konularda yönelttikleri sorulara cevap alabilmektedirler.

Konsolosluk Çağrı Merkezinde, Türkçe’nin yanısıra yedi ayrı yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Flamanca, Rusça ve Arapça) bilgi sunulmaktadır.

Konsolosluk Çağrı Merkezine, bu numaraların yanı sıra, Başkonsolosluklarımızın büyük bir bölümünün telefon santrallerinde mevcut bant kayıtlarındaki seçenek üzerinden ulaşılması da mümkündür.



