YEŞİL PASAPORT nedir, kimlere verilir, nasıl alınır? Avantajları nelerdir? Hususi pasaport hangi ülkelerde geçerli?

Pasaportlar , yurt dışına seyahat ederken kimlik olarak kullanıldığı için, sınır kontrollerinde gereklidir. Pasaport olmadan, yurt dışına seyahat etmek mümkün değildir. Pasaport lar, ayrıca, yurt dışına seyahat ederken, bazı ülkelerde vize başvurusunda bulunmak için de gereklidir.

Pasaportlar nedir?

Pasaportlar, yurt dışına seyahat ederken, çok önemli bir belgedir. Pasaport olmadan, yurt dışına seyahat etmek mümkün değildir. Pasaportlar, ayrıca, yurt dışına seyahat ederken, bazı ülkelerde vize başvurusunda bulunmak için de gereklidir. Bu nedenle, pasaportunuzun her zaman yanınızda olması ve geçerliliğini kontrol etmeniz önemlidir.

Pasaportlar türleri ve çeşitleri nedir?

Diplomatik pasaport (Siyah Pasaport): Diplomatik pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilmektedir. Siyah renklidir, 28 sayfaya sahiptir ve hiçbir harca tabi değildir.

Hizmet-Görev pasaport (Gri Pasaport) : Gri pasaport, Türkiye Cumhuriyeti devlet memurları ve bu memurların ailelerine, Türkiye Kızılay Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu tarafından görevlendirilenlere ve bu kişilerin 25 yaşını aşmamış olan çocuklarına verilir.

Umuma mahsus pasaport (Bordo Pasaport) : Bordo renkli olan umumi pasaport, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk konsoloslukları, İçişleri Bakanlığı ya da yetkisi olan valilikler tarafından verilen pasaport türüdür.

Geçici Pasaport (Pembe renkte) : Geçici pasaport ya da pembe pasaport, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye dış temsilciliklerinden (konsolosluklar) alabileceği seyahat belgesidir. Geçici pasaportlar; pasaport kaybı, pasaport süre aşımı ve sınırdışı edilme gibi durumlarda, 1 ay boyunca geçerli olmak üzere verilir.

Yabancılara mahsus pasaport (Renk: Lacivert) : Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye'de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesidir.

Pasaport türleri olarak seyahat severleri daha çok Bordo Pasaport ve Yeşil Pasaport ilgilendiriyor. Bu haberimizde yeşil pasaport yani hususi pasaportu geniş bir şekilde inceleyeceğiz.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nedir?

Yeşil pasaport almak için , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yukarıda belirtilen şartları taşımak gerekir. Yeşil pasaport başvuruları, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bağlı pasaport ofisleri aracılığıyla yapılabilir.

Yeşil pasaport kaç yıl süreyle verilir?

Yeşil pasaport , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen ve 5 yıl süreyle geçerli olan bir pasaport türüdür. Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolu memurlara ya da bu şartları sağlayan emekli memurlara, eski bürokratlara, bazı şartları sağlayan ihracat yapan iş insanlarına, il ve ilçelerde görev yapan ya da birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına, devlet sporcuları gibi kişilere ve uygun şartları sağlayan aile üyelerine verilir.

Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Kaç Yıllık Memur Yeşil Pasaport Alabilir?

Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport alabilir.

Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler evraklar neler?

Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.

Ergin olan çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;

1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3-Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak.

4- 25 Yaşını doldurmamış olmak

5- Öğrenci olmak (Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış e-imzalı veya ıslak imzalı veya e-devletten alınmış öğrenci belgesi. (60 gün süreli)

6- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.

Engelinden Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;

1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak

4- Sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yeşil pasaport kaç günde çıkar?

Başvuru yaptıktan sonra kişiselleştirilen pasaportlar PTT kargo ile il merkezlerine 1 ila 2 gün, ilçe merkezlerine en geç 4 iş günü içinde teslim edilebilmektedir.

Hususi damgalı talep formu nereden alınır?

Hususi/Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunu https://randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerinden temin edebilirsiniz.

Yeşil pasaportun süresi nasıl uzatılır?

Yeşil pasaportunuzun süresini uzatmak için Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak kullanılamayacak şekilde hasar görmüş pasaportunuz ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat etmeniz gerekir.

Hususi (yeşil) pasaport uzatma işlemi ücretsiz yapılmaktadır.

Yeşil pasaportlar nerede yenileniyor?

Yeşil yani hususi pasaportlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmektedir.

Amerika’ya yeşil pasaportla gidilir mi?

Yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz yerler arasında Amerika yer almamaktadır. Amerika için ayrıca vize başvurusu yapılması gerekmektedir.

Yeşil pasaport Rusya’da geçerli mi?

Rusya, yeşil pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan ziyaretler için vize talep etmemektedir. Yeşil pasaportunuzla Rusya’ya vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Yeşil pasaport, diğer pasaport türlerine göre daha fazla ülkede vizesiz seyahat imkanı tanımaktadır. Yeşil pasaport ile 100'den fazla ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür.

Hangi ülkeye hangi pasaport ile seyahat edilir?

Afganistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Almanya Federal Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Amerika Birleşik Devletleri : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Andorra : Schengen bölgesine dahil olmayan Andorra’ya doğrudan seyahat imkanı bulunmamakta olup, ülkeye giriş İspanya ya da Fransa üzerinden yapılabilmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Andorra’ya seyahat edebilmek için çift girişli veya müteaddit girişli Schengen vizesi alması gerekmektedir.

Angola : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Arjantin : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Arnavutluk : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Avustralya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Avusturya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Azerbaycan : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan’a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Bahreyn : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn’e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bangladeş : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Belarus : Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi ilk giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 90 günü geçemez.

Belçika : Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Belçika üzerinden yapacakları transit uçuşlarda havalimanı transit vizeye tabidir.

Birleşik Arap Emirlikleri : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bolivya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bosna-Hersek : Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Brezilya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bulgaristan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi pasaport hamilleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport ile Hizmet pasaportu hamilleri ise anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Burkina Faso : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Cezayir : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Cibuti : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımız www.evisa.gouv.dj adresi üzerinden alacakları e-vizeyle Cibuti’ye seyahat edilebilmektedir.

Çad : Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Çek Cumhuriyeti : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Çin Halk Cumhuriyeti : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Danimarka : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Doğu Timor : Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.

Bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.

Dominika : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Dominik Cumhuriyeti : Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, havalimanında 30 gün süreli vize alınabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Ekvator : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ekvator Ginesi : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

El Salvador : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Endonezya : Diplomatik ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidir. Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde Endonezya'ya varış noktasında (hava ve deniz limanları ile kara hudut kapıları) 35 ABD Doları ödeyerek “Varışta Vize” (Visa on Arrival) alabilmektedir.

Ermenistan : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları Ermenistan’a seyahatleri öncesinde vize veya e-vize almaları gerekmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Estonya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Etiyopya : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fas : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fiji : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fildişi Sahili : Resmi pasaportlar (Diplomatik, Hizmet ve Hususi), ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Filipinler : Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Filistin : Vatandaşlarımıza vize uygulanmamaktadır. Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecek vatandaşlarımız hariç).

Finlandiya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fransa : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gabon : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Gabon’a seyahat edecek vatandaşlarımızın en az 3 ay geçerli pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın Gabon’a varış tarihlerinden 1 ay sonra Gabon Göç İdaresine başvuruda bulunarak ücret karşılığında kısa süreli oturum izni almaları gerekmektedir.

Gambiya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Gana : Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gine : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gine Bissau : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Güney Afrika Cumhuriyeti : Diplomatik Pasaport, Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından kaşe tatbiki şeklinde ve harçsız olarak alabilmektedir.

Güney Sudan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gürcistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Haiti : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir. Haiti'ye seyahat eden umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkânı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ülkeden çıkışta ise 15 ABD Doları gümrük vergisi ödemektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise giriş için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Hırvatistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hindistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hollanda : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle hususî ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları Hollanda havalimanlarından transit olarak Schengen bölgesi dışına yapacakları transit geçişlerde transit vizeye tabi olacaklardır.

Honduras : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne 90 güne kadar yapacakları turistik veya iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne 90 güne kadar yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır

Irak :Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere üzerinden diğer ülkelere aktarmalı seyahat edecek vatandaşlarımız transit vizeye tabidir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, gidilecek ülkeye (onward flight) 24 saat içinde uçmaları ve gerekli vizelerinin/belgelerinin olması şartının yanı sıra belirli koşulları sağlamaları halinde, transit vizeden muaf olacakları (transit without visa concession) Londra Başkonsolosluğumuz tarafından bildirilmektedir.

İran : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

İrlanda : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

İspanya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsrail : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsveç : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsviçre : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İtalya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. (Vatikan için de geçerlidir).

İzlanda : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Japonya : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kamboçya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 30 gün geçerli turistik amaçlı vizeler, Kamboçya’nın ülkemizdeki Fahri Konsolosluğunun yanı sıra, sınır kapılarında da verilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamillerine vizeleri www.evisa.gov.kh adresinden e-vize olarak da ita edilmektedir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 30 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kamerun : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Resmi heyet mensubu olan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her 180 günlük dönem içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Resmi heyet mensubu olmayan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kanada : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Karadağ : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Katar : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kazakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Kenya : Sınır kapısında vize itası uygulaması 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle sona erecektir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız www.evisa.go.ke internet adresinden elektronik vize alabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaport hamili vatandaşlarımız her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs’ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs’ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Kırgızistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

KKTC : Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın KKTC’ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle eski tip nüfus cüzdanları ile seyahat uygulaması sona erecek olup, KKTC’ye seyahat edecek vatandaşlarımız yalnızca yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kullanabilecektir.

Kolombiya : Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kongo : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ülkede çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izinlerinin varıştan önce Kongo Cumhuriyeti Temsilciliğinden alınması gerekmektedir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti : Diplomatik Pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) : Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey) : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kosova : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kosta Rika : Resmi (Diplomatik, Hizmet ve Hususi) ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları Kosta Rika'ya yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 180 gün içinde 30 gün süreyle vizeden muaftır (30 günlük vize muafiyeti, Kosta Rika’ya varışın ardından zamanında başvurulması halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir).

Kuveyt : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarında ücretsiz olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kuzey Makedonya : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kuzey Makedonya’ya Öğrenim Vizesi İçin Talep Edilen Belgeler

Küba : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır. Küba’ya seyahat etmeden en fazla 48 saat önce https://dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio internet adresinde yer alan formun doldurulması ve otomatik olarak oluşturulacak QR kodunun ilgili havayolu ve sınır kapısındaki görevlilere basılı halde veya elektronik formatta gösterilmesi gerekmektedir.

Letonya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Liberya : Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Libya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Litvanya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan’da göreve atanan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri görevleri müddetince, vizeden muaftır.

Lüksemburg : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Macaristan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Madagaskar : Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.

Malavi : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Maldivler : Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri de 30 güne kadar seyahatlerinde vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler.

Malezya : Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak tatbik edilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Mali : Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Malta : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır.

Marşal Adaları : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Meksika : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır. Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, mutlaka havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adresli internet sitesinden harçsız e-vize olarak alabilmektedirler. E-vize imkânından sadece Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız yararlanabilmekte olup, buna mukabil Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımızın ülkemizde bulunan Meksika Diplomatik Temsilciliklerine şahsen müracaatla pasaporta tatbik edilen etiket (sticker) tipi vize almaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın Schengen Bölgesi ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda) geçerli çok girişli vizesine sahip olmaları ya da bu ülkelerde daimi oturma iznine sahip olmaları halinde Meksika'ya vize almadan seyahat etmeleri mümkündür.

Mısır : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Moğolistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Moldova : Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Moritanya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mozambik : Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, Mozambik'te öngörülen kalış sürelerine ilave olarak asgari 6 ay geçerli pasaport ile ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız turistik, iş, yatırım, spor, kültür, insani yardım ve mürettebat transferleri amacıyla Mozambik'e yapacakları seyahatlerde https://evisa.gov.mz internet adresi üzerinden vize başvurusu yapabilmekte, bu başvuruyla birlikte sınır kapısına geldiklerinde giriş amacına uygun vizelerini sınır kapılarında alabilmektedir. Bunların dışındaki amaçlarla (uzun süreli ikamet, çalışma vb) Mozambik'e girmek isteyen vatandaşlarımızın giriş amaçlarına uygun vizelerini önceden Mozambik'in yurtdışı temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

Myanmar (Burma veya Birmanya): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nepal : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nijer : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Nijerya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Nikaragua: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Norveç : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Oslo Gardermoen Havalimanı üzerinden üçüncü ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın Norveç temsilciliklerinden transit vize alması gerekmektedir.

Oman (Umman): Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamilleri onaylanmış otel rezervasyonu, sağlık sigortası ve dönüş biletine sahip olmak şartıyla 10 güne kadar süreyle vizeden muaftır.

Orta Afrika Cumhuriyeti : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Özbekistan : Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Pakistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Palau Cumhuriyeti : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Panama: Diplomatik, Hizmet ve Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 3 aylık bir süre için vizeden muaf bulunmaktadırlar.

Papua Yeni Gine : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Paraguay : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Peru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Polonya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Portekiz : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Romanya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, vizeden muaftır.

Ruanda : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu :Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız Rusya Federasyonu’na elektronik vizeyle seyahat edebilmektedirler. E-vize, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın https://electronic-visa.kdmid.ru adresindeki özel web sitesinde veya belirtilen web sitesinden indirilecek mobil uygulamada elektronik olarak doldurulan başvuru formu üzerinden verilir. E-vize başvurusu Rusya Federasyonu'na tahmini giriş tarihinden en geç 4 takvim günü öncesinde yapılmalıdır. E-vize Rusya Federasyonu'na bir giriş yapma hakkı verir ve Rusya Federasyonu'nda misafir veya iş ziyareti, turist olarak kalma ve ayrıca bilimsel, kültürel, sosyo-politik, ekonomik, spor etkinliklerine katılma amaçlı olarak verilir. E-vizenin geçerliliği veriliş tarihinden itibaren 60 gündür ve yabancının giriş tarihinden itibaren RF'de en fazla 16 gün kalmasına izin verir.

Sao Tome ve Principe: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma mahsus pasaport hamilleri 15 gün süreyle vizeden muaftır.

Senegal : Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Seyşeller: Umuma mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sırbistan :Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sierra Leone : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Singapur : Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaftır. Singapur’a ilk girişte 30 gün kalış imkanı sağlanmakta, başvuru üzerine onay alınması halinde kalış süresi 90 güne kadar uzatılabilmektedir.

Slovakya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 90 gün için vizeden muaftır.

Slovenya : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Solomon Adaları : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Somali: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Sri Lanka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarından alabilmektedirler.

Sudan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı’nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri, Sudan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, Sudan'da toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Suriye : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Suudi Arabistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Şili : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tacikistan : Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 60 gün, diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Tanzanya : Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Tayland : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet, Hususi Pasaport Hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tayvan: Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaportlar vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini e-vize olarak (ücretsiz) veya Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapılması, dönüş bileti ibraz edilmesi, vize müracaat formu doldurulması ve iki adet vesikalık fotoğraf ibraz edilmesi şartıyla sınırda harçsız olarak almaları mümkündür.

Tunus : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Türkmenistan : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaf olmakla birlikte, resmi ziyaretler için pasaport örnekleri ile birlikte, geliş amacına ilişkin Büyükelçiliğimizce bildirim yapılması kaydıyla Türkmenistan'a kabul edilmektedirler. Ülkede 3 günden fazla kalınması durumunda, Türkmenistan makamlarına ikamet kaydı yaptırılması zorunludur. Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaf olmakla birlikte, özel ziyaretleri için, Türkmenistan'da bulunan yakınları/tanıdıkları tarafından gönderilecek davetiye üzerine veya seyahat firmaları aracılığıyla Türkmenistan'ın ülkemizdeki temsilciliklerine başvuru yapılmasını müteakip, olumlu yanıt alınması halinde, ülkeye girişlerine izin verilmektedir. Ülkede 3 günden fazla kalınması durumunda, Türkmenistan makamlarına ikamet kaydı yaptırılması zorunludur. Özel ziyaret/seyahat kapsamında Türkmenistan'a gelişinin uygun bulunduğuna dair belgesi bulunmayan tüm resmi pasaport hamili vatandaşlarımız (Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız dahil) Türkmenistan kara ve hava sınır kapılarından geri çevrilmektedirler. Türkmenistan'a özel seyahatlerinde, Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımızdan kişi başı 14 ABD Doları "ayak bastı parası" alınmaktadır.

Uganda : Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ukrayna : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Uruguay : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Ürdün : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Venezuella : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, hizmet ve hususi Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Vietnam : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Yemen : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Yeni Zelanda : Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Yunanistan : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Zambiya : Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Hususî, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız çalışma vizesi dışındaki vizelerini https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home internet sitesi üzerinden elektronik olarak alabilmektedirler.