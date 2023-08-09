Umumi kelimesi herkese açık anlamında kullanılan bir terimdir. Kırmızı renkli olan umumi pasaport, Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk konsoloslukları, İçişleri Bakanlığı ya da yetkisi olan valilikler tarafından verilen pasaport türüdür. Kırmızı pasaportun alınması durumunda ülkemizin anlaşmalı olduğu yerlere yani vizesiz seyahati kabul eden bölgelere direkt giriş yapmak mümkündür.

KIRMIZI PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Kırmızı pasaport genellikle bir ülkenin devlet memurları, diplomatik temsilciler, konsoloslar, hükümet yetkilileri ve bazı özel durumlarda resmi görevlilere verilir. Aşağıda kırmızı pasaportun genellikle verildiği kişi gruplarını bulabilirsiniz:

Diplomatlar: Büyükelçiler, elçilik çalışanları, diplomatik misyonlarda görev yapanlar ve dış temsilciliklerdeki diğer diplomatik personel kırmızı pasaport sahibi olabilirler.

Konsoloslar: Konsolosluk görevlileri, konsolosluklarda çalışan personel ve konsolosluk hizmetleri ile ilgilenen diğer yetkililer kırmızı pasaport alabilirler.

Devlet Yetkilileri: Bir ülkenin hükümetinde üst düzey pozisyonlarda bulunan devlet memurları, bakanlar, milletvekilleri ve diğer resmi yetkililer kırmızı pasaport sahibi olabilirler.

Bazı Özel Durumlar: Bazı ülkelerde, özel misyonlar veya belirli resmi işlerle görevlendirilen kişilere de kırmızı pasaport verilebilir.

Uluslararası Örgütlerde Çalışanlar: Uluslararası örgütlerde (örneğin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO) çalışan bazı görevlilere de kırmızı pasaport verilebilir.

Kırmızı pasaport verme kriterleri ve bu pasaportu kimlerin alabileceği ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Her ülkenin kendi iç yasaları, politikaları ve uluslararası anlaşmaları çerçevesinde kırmızı pasaport verilmesine karar verilir.

KIRMIZI PASAPORT NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kırmızı pasaport başvurusu genellikle devlet memurları, diplomatik temsilciler, konsoloslar ve hükümet yetkilileri gibi resmi görevlilere verilir. Başvuru süreci ve gereken belgeler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Aşağıda genel bir rehber sunulmuştur ancak başvuruyu yapmadan önce kendi ülkenizin resmi kurumlarından veya dışişleri bakanlığından güncel ve kesin bilgiler almanız önemlidir:

Gereksinimleri Belirleme: İlk olarak, kırmızı pasaport başvurusu yapabilmek için gerekli olan şartları ve gereken belgeleri belirlemeniz gerekecektir. Bu bilgileri kendi ülkenizin dışişleri bakanlığı veya resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Başvuru Belgelerini Hazırlama: Başvuru için gereken belgeleri hazırlamanız gerekecektir. Bu belgeler genellikle kimlik belgesi, başvuru formu, çalışma belgeleri, fotoğraf ve gerekirse güvenlik onayı gibi unsurları içerebilir.

Başvuru Formunu Doldurma: Başvuru formu, resmi başvuru belgeleriniz arasında yer alacaktır. Bu form genellikle dışişleri bakanlığı veya ilgili resmi kurumun internet sitesinden indirilebilir veya başvuru merkezlerinden temin edilebilir.

Başvuru Merkezine veya Kuruma Başvuru Yapma: Başvuru belgelerinizi tamamladıktan sonra, başvurunuzu ilgili devlet kurumuna, dış temsilciliklere veya başvuru merkezlerine iletmelisiniz. Başvuru merkezleri veya konsolosluklar, başvuruları kabul eder, belgeleri kontrol eder ve süreci başlatır.

Değerlendirme ve Onay Süreci: Başvurunuz incelenecek ve gerekli güvenlik kontrolleri yapılacaktır. Bu süreç ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Başvurunuz onaylandığında, kırmızı pasaportunuz size verilecektir.

Pasaportun Kullanımı: Kırmızı pasaportunuzu aldıktan sonra, sadece resmi görevleriniz veya diplomatik faaliyetleriniz için kullanmalısınız. Pasaportunuzun geçerlilik süresini ve kullanım koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Yukarıdaki adımlar genel bir rehber niteliğindedir ve ülkeden ülkeye değişebilir. Başvuru yapmadan önce kendi ülkenizin resmi kaynaklarına başvurmanız ve güncel bilgileri almanız önemlidir.

KIRMIZI PASAPORTUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Kırmızı pasaportların avantajları şunlar olabilir:

Diplomatik Ayrıcalıklar: Kırmızı pasaport sahipleri, uluslararası seyahatlerde diplomatik ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Bu ayrıcalıklar, gümrük muafiyeti, özel giriş ve çıkış noktaları kullanımı gibi avantajları içerebilir.

Vize Muafiyeti veya Kolaylaştırılmış Vize İşlemleri: Birçok ülke, diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti veya kolaylaştırılmış vize işlemleri sunar. Bu, kırmızı pasaport sahiplerinin belirli ülkelere seyahat etmek için daha az engelle karşılaşmalarını sağlar.

Diplomatik Dokunulmazlık: Diplomatik pasaport sahipleri, ev sahibi ülkenin yasalarına göre bazı hallerde diplomatik dokunulmazlığa sahip olabilirler. Bu, bazı hukuki ve adli işlemlerden muaf tutulmayı içerebilir.

Öncelikli Hizmetler: Kırmızı pasaport sahipleri, ülkenin dış temsilciliklerinde ve havaalanlarında öncelikli hizmetlerden yararlanabilirler. Bu da seyahatlerini daha hızlı ve sorunsuz hale getirebilir.

Üst Düzey İletişim ve İlişkiler: Kırmızı pasaport sahipleri, ülkeler arası iletişimde üst düzey temsilcilikleri sürdürdükleri için, uluslararası ilişkilerde etkili olma ve çeşitli toplantılara katılma fırsatına sahip olabilirler.

KIRMIZI PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Kırmızı pasaportların 6 ay ile 10 sene arasında değişen geçerlilik süresi bulunuyor.



