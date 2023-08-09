Kırmızı pasaport
Umumi kelimesi herkese açık anlamında kullanılan bir terimdir. Kırmızı renkli olan umumi pasaport, Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk konsoloslukları, İçişleri Bakanlığı ya da yetkisi olan valilikler tarafından verilen pasaport türüdür. Kırmızı pasaportun alınması durumunda ülkemizin anlaşmalı olduğu yerlere yani vizesiz seyahati kabul eden bölgelere direkt giriş yapmak mümkündür.
KIRMIZI PASAPORT KİMLERE VERİLİR?
Kırmızı pasaport genellikle bir ülkenin devlet memurları, diplomatik temsilciler, konsoloslar, hükümet yetkilileri ve bazı özel durumlarda resmi görevlilere verilir. Aşağıda kırmızı pasaportun genellikle verildiği kişi gruplarını bulabilirsiniz:
Kırmızı pasaport verme kriterleri ve bu pasaportu kimlerin alabileceği ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Her ülkenin kendi iç yasaları, politikaları ve uluslararası anlaşmaları çerçevesinde kırmızı pasaport verilmesine karar verilir.
KIRMIZI PASAPORT NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kırmızı pasaport başvurusu genellikle devlet memurları, diplomatik temsilciler, konsoloslar ve hükümet yetkilileri gibi resmi görevlilere verilir. Başvuru süreci ve gereken belgeler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Aşağıda genel bir rehber sunulmuştur ancak başvuruyu yapmadan önce kendi ülkenizin resmi kurumlarından veya dışişleri bakanlığından güncel ve kesin bilgiler almanız önemlidir:
Yukarıdaki adımlar genel bir rehber niteliğindedir ve ülkeden ülkeye değişebilir. Başvuru yapmadan önce kendi ülkenizin resmi kaynaklarına başvurmanız ve güncel bilgileri almanız önemlidir.
KIRMIZI PASAPORTUN AVANTAJLARI NELERDİR?
Kırmızı pasaportların avantajları şunlar olabilir:
KIRMIZI PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?
Kırmızı pasaportların 6 ay ile 10 sene arasında değişen geçerlilik süresi bulunuyor.