İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin kendi pasaportunu üreteceğinin müjdesini verdi. Bakan Süleyman Soylu, “Pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, yeşil pasaport sürelerine ilişkin de beklenen açıklamayı yaptı. Elinde yeşil pasaportu olanlar ‘Eski pasaportlar ne zamana kadar kullanılacak? Yeşil pasaport değiştirme süresi ne kadar? Eski yeşil pasaportlar kaç yıl geçerli olacak? sorularını sormakta. İşte yeşil pasaport nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Pasaport çıkartma belgeleri neler, online randevu nasıl alınır, yeşil pasaport değiştirme süresi ne kadar? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.