Gri pasaport
"Gri Pasaport," uluslararası seyahat ederken kullanılan bir tür geçiş belgesidir. Genellikle "Hususi" veya "Özel" pasaport olarak da adlandırılır. Bu pasaport türü, bir ülkenin devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, diplomatik personeline veya belirli görevlerde bulunan diğer kişilere verilir. "Gri Pasaport" sahipleri, resmi görevleri veya diplomatik işleri nedeniyle sıkça yurt dışına seyahat etme ihtiyacı olan kişilerdir. Peki, gri pasaport almanın avantajları nedir? Kimler gri pasaport alabilir, şartları nedir?
GRİ PASAPORT NEDİR?
"Gri Pasaport," Türkiye'de kullanılan bir pasaport türüdür. Bu pasaport türü, özel statüdeki kişilere, resmi görevleri veya belirli nitelikleri nedeniyle verilir. Türkiye'de Gri Pasaport sahipleri, yurt dışındaki resmi veya diplomatik görevleri sırasında kullanabilirler. Gri Pasaport sahipleri, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden kişiler olarak kabul edilirler.
GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?
Gri Pasaport sahipleri genellikle şu kişilere verilir:
Devlet yetkilileri ve hükümet yetkilileri
Diplomatik personel
Hükümetin özel temsilcileri
Kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileri
Özel misyon sahipleri
AİLE SEBEBİYLE GRİ PASAPORT KİMLER ALABİLİR?
Gri Pasaport sahibiyseniz sizin sayenizde bazı aile bireyleri de gri pasaport çıkarttabiliyor. Bunlar:
– Eşiniz,
– 18 yaş altı çocuklarınız,
– 25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan veya öğrenci olan (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya,
– Yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarınız bakıma muhtaç ve sizinle ikamet ediyorsa, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor. Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.
GRİ PASAPORTUN AVANTAJLARI NEDİR?
Ancak, gri pasaportların avantajlarına ek olarak bazı dezavantajlar ve sınırlamalar da vardır: