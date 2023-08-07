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Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)

Bir devletin yurt dışındaki vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına, hukuki ve konsüler hizmetler sunan konsoloslukların çağrı merkezleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Konsolosluk Çağrı Merkezi genellikle askerlik, pasaport, nüfus, evlenme, vatandaşlık, noterlik gibi konsolosluk işlemlerinin yanı sıra, vize, seyahat uyarıları gibi çok çeşitli konularda yardım almak amaçlı aranıyor. Peki, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Avusturya konsolosluk çağrı merkezi numarası kaç? İşte 2023 tüm ülkelerin konsolosluk çağrı merkezleri.

17:38 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)

Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)

Konsolosluk çağrı merkezi numaraları vize hizmeti, pasaport işlemleri, kayıt işlemleri ve konsüler koruma gibi birçok konuda yardım almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konsolosluklar, bir ülkenin yabancı ülkelerdeki resmi temsilcilikleridir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve vatandaşların yurt dışında ihtiyaçlarına yönelik önemli bir rol oynamaktadır.

KONSOLOSLUK ÇAĞRI MERKEZLERİ 2023

Konsolosluk işlemleriniz hakkında bilgi almak için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni

7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

ABD ve Kanada'dan:
+1 888 566 7656
Almanya'dan :
+49 30 56 83 73 099
Avusturya’dan :
+43 800 00 70 90
İngiltere'den :
+44 203 608 8090
Hollanda'dan :
+3110 766 0007
Fransa'dan :
+33 180 146 335
Diğer Ülkelerden :
+90 312 292 29 29

Konsolos Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  1. Konsolosların görevlerini ağırlıklı olarak bağlı bulundukları ülkenin vatandaşlık işlemleri oluştursa da zaman zaman ticari ya da sınai görevler de üstlenebilirler. Bu nedenle görev tanımları içinde birbirinden farklı sorumluluklar yer alır:
  2. Bağlı bulundukları ülkeleri temsil etmek; o ülke adına davetlere, toplantılara ve organizasyonlara katılmak,
  3. Temsil ettikleri ülkenin vatandaşlarıyla ilgili pasaport, evlilik, doğum ya da ölüm gibi vatandaşlık işlemlerini yürütmek,
  4. Gerektiğinde temsil ettikleri ülkenin vatandaşlarını sosyal güvenlik, askerlik ve benzeri durumlarıyla ilgili bilgilendirmek,
  5. Temsil edilen ülkeye gidecek olan yabancılara, herhangi vize ve benzeri bir problem yaşandığında yardımcı olmak,
  6. Gerektiği durumlarda vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra temsil ettikleri ülkelerin ticaret ve sanayi alanındaki süreçlerine de destek olmak.


#Konsolosluk Çağrı Merkezleri
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Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)