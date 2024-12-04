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Pegasus’tan ucuz uçak bileti kampanyası geldi: 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Pegasus’tan ucuz uçak bileti kampanyası geldi: 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

13:324/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Pegasus ucuz uçak bilet kampanyası
Pegasus ucuz uçak bilet kampanyası

Pegasus yeni yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı. 4-5 Aralık 2024 tarihinde alınan biletlerle 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde yurt dışı biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte Pegasus ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu hatlar.

Pegasus 4-5 Aralık 2024 tarihinde alınan biletlerle 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerdeki yurt dışı biletlere kampanya düzenledi. Kampanya dahilinde 150 bin koltuk ayrıldı.Pegasus ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu hatlar.

5€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Frankfurt

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Londra (GB)-Ankara

Viyana-Ankara

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

Çukurova-Köln-Çukurova

Gaziantep-Köln-Gaziantep

İzmir-Üsküp-İzmir

Kayseri-Köln-Kayseri

Londra (GB)-Antalya-

Köln-Elazığ

Duesseldorf-Gaziantep

Londra (GB)-İzmir

Duesseldorf-Kayseri

Rotterdam-Kayseri

Duesseldorf-Samsun

Duesseldorf-Trabzon

9€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana

Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Viyana

Antalya-Londra (GB)

Antalya-Manchester

Lizbon-Ankara

Lizbon-İzmir

Kopenhag-Konya

Elazığ-Köln

İzmir-Krakow

19€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep

Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Krakow

Ankara-Lizbon

Ankara-Londra (GB)

Ankara-Varşova-Ankara

Antalya-Krakow

Antalya-Varşova-Antalya

İzmir-Lizbon

İzmir-Londra (GB)

İzmir-Varşova-İzmir

Krakow-İzmir

29€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris

Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

Krakow-Ankara

Krakow-Antalya

39€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus ucuz uçak bilet kampanyası geçerli olduğu hatlar

Frankfurt-Antalya (1€+vergilerle)

Antalya-Köln (1€+vergilerle)

Zürih-Antalya (1€+vergilerle)

Münih-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)

Frankfurt-Ankara (1€+vergilerle)

Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)

Viyana-Antalya (2€+vergilerle)

Münih-Antalya (2€+vergilerle)

İzmir-Köln (2€+vergilerle)

Antalya-Hannover (2€+vergilerle)

Antalya-Sofya (2€+vergilerle)

Antalya-Billund (2€+vergilerle)

Frankfurt-İzmir (3€+vergilerle)

İzmir-Stuttgart (3€+vergilerle)

Antalya-Stuttgart (3€+vergilerle)

Paris-Antalya (3€+vergilerle)

Manchester-Antalya (3€+vergilerle)

Antalya-Üsküp (3€+vergilerle)

Antalya-Priştine (3€+vergilerle)

Antalya-Tiran (3€+vergilerle)

Duesseldorf-İzmir (4€+vergilerle)

Duesseldorf-Antalya (4€+vergilerle)

Hamburg-Antalya (4€+vergilerle)

Bükreş-Antalya (4€+vergilerle)

Berlin-İzmir (4€+vergilerle)

Berlin-Antalya (4€+vergilerle)

Hannover-Antalya (4€+vergilerle)

Duesseldorf-Ankara (4€+vergilerle)

Leipzig-Antalya (5€+vergilerle)

Antalya-Helsinki (5€+vergilerle)

Manchester-Antalya (5€+vergilerle)

Stuttgart-İzmir (6€+vergilerle)

Stuttgart-Antalya (6€+vergilerle)

Sofya-Antalya (6€+vergilerle)

Antalya-Bükreş (6€+vergilerle)

Helsinki-Antalya (7€+vergilerle)

Antalya-Stockholm (8€+vergilerle)

Üsküp-Antalya (8€+vergilerle)

Antalya-Goteborg (8€+vergilerle)

Priştine-Antalya (8€+vergilerle)

Tiran-Antalya (8€+vergilerle)

Antalya-Viyana (8€+vergilerle)

İzmir-Berlin (9€+vergilerle)

Antalya-Berlin (9€+vergilerle)

Antalya-Hamburg (9€+vergilerle)

İzmir-Duesseldorf (9€+vergilerle)

İzmir-Frankfurt (9€+vergilerle)

Antalya-Paris (9€+vergilerle)

Antalya-Duesseldorf (9€+vergilerle)

Antalya-Frankfurt (9€+vergilerle)

Antalya-Leipzig (9€+vergilerle)

Antalya-Münih (10€+vergilerle)

Antalya-Nürnberg (11€+vergilerle)

Antalya-Zürih (12€+vergilerle)

Londra (GB)-Antalya (12€+vergilerle)

Nürnberg-Antalya (12€+vergilerle)

Köln-İzmir (12€+vergilerle)

Köln-Antalya (13€+vergilerle)

Stockholm-Antalya (14€+vergilerle)

Antalya-Talin (15€+vergilerle)

Goteborg-Antalya (16€+vergilerle)

Kopenhag-Antalya (19€+vergilerle)

Gaziantep-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Kayseri-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Kayseri-Rotterdam (14€+vergilerle)

Konya-Kopenhag (14€+vergilerle)

Samsun-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Trabzon-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Billund-Antalya (19€+vergilerle)

Antalya-Kopenhag (20€+vergilerle)

Antalya-Manchester (9€+vergilerle)

Saraybosna-Antalya (19€+vergilerle)

Antalya-Londra (GB) (19€+vergilerle)

Antalya-Saraybosna (19€+vergilerle)

Talin-Antalya (20€+vergilerle)

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen (26€+vergilerle)


#Pegasus
#uçak
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