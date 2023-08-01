Polis olmak isteyen adaylar, üniversite sınavının ilk adımı TYT'de ter dökecek. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları şimdiden araştırılmaya başlandı. PMYO, bu yıl 2500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Polislik için YKS TYT puan türünden 250 puan almak gerekiyor. Ancak 2023 polislik taban puanları ve kontenjanları ile ilgili henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haberimize eklenecektir.

2023 PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

POLİSLİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Polislik Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) başvurabilmek için ham puanın 250 ve üzeri olması gerekmektedir. TYT sınavından 250 puan ve üzeri alan herkes PMYO'ya başvuru yapabilir. PMYO başvurusunun ardından adaylar sırasıyla ön sağlık, fiziksel yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavlarına alınır. Bir sınavdan geçemeyen aday, diğer sınavlara girmeye hak kazanamaz.

YILLARA GÖRE POLİSLİK TABAN PUANLARI

2022:250

2021: 250

2020: 250

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

POLİS OLMAK İÇİN YKS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

2017

260 ham puan

2018

260 ham puan

2019

250 ham puan

2020

Alım Yapılmadı

2021

250 ham puan

2022

250 ham puan

TYT'DEN 250 HAM PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

YKS TYT oturumundan bu netleri yaparak ham puan olarak 250 puan alabilirsiniz.

Türkçe > 25 NET

Sosyal > 10 NET

Matematik > 6 NET

Fen > 5 NET

2023 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

PMYO başvuruları için henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların Ağustos ayında duyurulabileceği öngörülebilir.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış