Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Böylece, Bucks sakat olan yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda da galibiyete ulaşmış oldu. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.