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Donovan Mitchell, Cavaliers'e galibiyeti getirdi: Portland Trail Blazers 95-109 Cleveland Cavaliers

NBA’de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile galibiyette önemli rol oynarken takım arkadaşı Evan Mobley ise 21 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

11:00 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA’de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.

NBA’de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.

Amerikan Futbol Ligi’nde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti. Donovan Mitchell, 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.

PORTLAND TRAİL BLAZERS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 117-130

Atlanta Hawks-New York Knicks: 114-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-117

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 112-128

Chicago Bulls-Orlando Magic: 94-96

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 133-115

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 110-125

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 95-109



#Portland Trail Blazers
#NBA
#Cleveland Cavaliers
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