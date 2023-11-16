NBA’de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.
Amerikan Futbol Ligi’nde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti. Donovan Mitchell, 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.
PORTLAND TRAİL BLAZERS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 117-130
Atlanta Hawks-New York Knicks: 114-116
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-117
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 112-128
Chicago Bulls-Orlando Magic: 94-96
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 133-115
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 110-125
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 95-109