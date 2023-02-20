Binanın yükünün ise her bölgeye eşit bir şekilde dağıtılması amacıyla da dış duvarların oturduğu alandan yaklaşık olarak bir metre kadar geniş bir şekilde temel atılmaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi radye temel için binanın ne kadar büyük ya da küçük olacağı önemli değildir.