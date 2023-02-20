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Radye temel nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, inşaat sürecini başlatacaklarını belirterek "Hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" dedi. Binaların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve altına dükkan olmadan inşa edileceğinin altını çizen Kurum, "Stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. TOKİ'yle yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta, hiçbir bina yıkılmadı, hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Daha önceki depremlerde olduğu gibi burada da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın konutlarını teslim ediyor olacağız." diye konuştu.
Bazı durumlarda diğer sistemlerden daha ekonomik olabilen ve bazı şartlarda yapılması uygun görülen bina temeli çeşidine radye temel denmektedir.
İlgili olan zeminin yani temelin güvenli taşıma gücü düşükse, temel yüzey alan hesaplamaları sonucunda temel binanın mimari alanının yarısından fazlasını işgal ediyorsa radye temel uygulaması düşünülmektedir.
Depreme en dayanıklı temel sistemlerden bir tanesi de radye temel sistemidir. Dolayısıyla radye temelin ilk tercih edilmesinin sebebi depreme dayanıklı zeminler oluşturmaktır.
Bilindiği gibi deprem bölgelerinde deprem olduğu taktirde binalar ağır hasar görebilmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi radye temel özellikle tüm dünyada deprem olma riski yüksek bölgelerde yapılmaktadır.
Bilindiği gibi deprem hasarları daha çok binanın yanlış temel ile inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır. Radye temel dayanıklı güçlü ve hareketli temel inşa etmektedir.