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Deprem konutları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapılacak

Depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, inşaat süreci başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni deprem konutlarının nasıl yapılacağına ilişkin, “Bu bölge, deprem bölgesi olduğu için radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta.” dedi. Peki radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel özellikleri neler?

16:12 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Radye temel nedir?

Radye temel nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, inşaat sürecini başlatacaklarını belirterek "Hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" dedi. Binaların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve altına dükkan olmadan inşa edileceğinin altını çizen Kurum, "Stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. TOKİ'yle yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta, hiçbir bina yıkılmadı, hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Daha önceki depremlerde olduğu gibi burada da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın konutlarını teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

Radye temel örnekleri

Radye temel nedir?

Bazı durumlarda diğer sistemlerden daha ekonomik olabilen ve bazı şartlarda yapılması uygun görülen bina temeli çeşidine radye temel denmektedir.

İlgili olan zeminin yani temelin güvenli taşıma gücü düşükse, temel yüzey alan hesaplamaları sonucunda temel binanın mimari alanının yarısından fazlasını işgal ediyorsa radye temel uygulaması düşünülmektedir.

Radye temel sistemi

Radye temel depreme dayanıklı mı?

Depreme en dayanıklı temel sistemlerden bir tanesi de radye temel sistemidir. Dolayısıyla radye temelin ilk tercih edilmesinin sebebi depreme dayanıklı zeminler oluşturmaktır.

Bilindiği gibi deprem bölgelerinde deprem olduğu taktirde binalar ağır hasar görebilmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi radye temel özellikle tüm dünyada deprem olma riski yüksek bölgelerde yapılmaktadır.

Bilindiği gibi deprem hasarları daha çok binanın yanlış temel ile inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır. Radye temel dayanıklı güçlü ve hareketli temel inşa etmektedir.

Radye temelin kullanıldığı yerler

Radye temel nerede kullanılır?

  1. Radye temel aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında kullanılmaktadır. Bu durumlar şöyle sıralanmaktadır:
  2. Deprem riski yüksek bölgelerde bina temelleri oluşturmada kullanılır.
  3. Binanın yapılacağı zeminin güvenli taşıma gücü yoksa bu temel kullanılır.
  4. Binanın yapılacağı temel ilgili binanın mimari yapısının yapılmasına izin vermiyorsa bu temel tercih edilir.
  5. Yükü fazla olan tüm yapılarda bu temel kullanılır.
  6. Yer altı sularının fazla olduğu yerlerde bu temel kullanılmaktadır.
  7. Burada bahsedilen radye temel tek tür değildir. Dolayısıyla çeşitli türlere ayrılmaktadır.
  8. Düz radye temel, kirişli temel, mantar şeklinde temel, ters kemer şeklinde temel, hücresel temel radye temel çeşitleridir. Bu radye temel çeşitleri bazı kriterlere göre kategorilere ayrılmaktadır. Bu kriterlerden biri de yüklerin zemine aktarılış şeklidir.
  9. İnşaat sektöründe radye temelin gerçek ismi radye jeneral temel olarak bilinmektedir. Bu temel yükün zemine düzgün ve sistemli şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.
  10. Bu temelin en bilindik avantajı depreme karşı dayanıklı oluşudur. Radye temel deprem olduğu esnada ilgili bina yapısıyla beraber hareket etmektedir. Bu hareket de bina yapısında büyük hasar oluşmasını engellemektedir. Bu engelleme şekli üstelik büyük oranda olmaktadır.
  11. Radye temel sistemi belirli aşamalardan geçtikten sonra oluşturulmaktadır. Kazma yani pekiştirme işlemi ilk sırada gelmektedir. Daha sonra düzeltme işlemi yapılmaktadır. Sonrasında da demir bağlantıları kurulmaktadır. Son olarak da radye temel oluşturma başlamaktadır.
  12. Radye temel sisteminde dayanıklılığı sağlayan yapımında kullanılan demir miktarıdır. Örneğin beş katlı bir binada kullanılacak tüm demirler radye temel sisteminin oluşturulmasında kullanılmaktadır.
  13. Binanın yükünün ise her bölgeye eşit bir şekilde dağıtılması amacıyla da dış duvarların oturduğu alandan yaklaşık olarak bir metre kadar geniş bir şekilde temel atılmaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi radye temel için binanın ne kadar büyük ya da küçük olacağı önemli değildir.
  14. Ülkemizde en çok tercih edilen radye temel çeşidi ise düz radye temel türüdür. Bu çeşit yükü az olan ve kolonlar arasında fazla mesafe olmayan yapılarda tercih edilmektedir. Doğal olarak düz radye temelde yük planlaması azdır. Örneğin yük planlaması fazla olan yapılarda ise mantar radye temel çeşidi kullanılmaktadır.

Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülürken yeni kalıcı deprem konutlarına ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını, yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, kalıcı deprem konutlarının nereye yapılacağına ilişkin de konuştu. Peki yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak? Yeni deprem konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?

Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor
Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük bir yardımlaşma seferberliğine imza atıyor. Devlet, depremzedelere barınma, taşınma ve kira yardımı yaparken, depremzedeler de bankaların, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarını silmesi bekliyordu. Bu uygulama için bazı devlet bankalarının yanında özel bankalar da hayatını kaybeden vatandaşların banka borçlarını sildi. Peki hangi bankalar depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sildi? İşte detaylar.


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#Radye temel özellikleri
#Radye temel deprem
17 dakika önce
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Deprem konutları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapılacak
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