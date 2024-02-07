|
Özgün

"Rafadan Tayfa: Hayrimatör"'den başarılı gişe! 6 haftada 2 milyon 302 bin kişi...

Rafadan Tayfa: Hayrimatör filmi sinemada büyük bir ilgiyle izlendi. TRT Ortak Yapımı "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", vizyondaki altıncı haftasında 2 milyon 302 bin kişi tarafından izlendi.

15:46 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
"Rafadan Tayfa: Hayrimatör"'
"Rafadan Tayfa: Hayrimatör"'

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev bir maceraya hazırlanmalarını konu alan yapım, gişedeki filmleri geride bıraktı.

Türkiye'de aktif tüm sinema salonlarının yanı sıra Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da da izleyiciyle buluşan yapım, yurt dışındaki sinemaseverler tarafından da beğeniyle karşılandı.

"Rafadan Tayfa: Hayrimatör" filminin konusu nedir?

Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. Kötülerin icadı ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."



#Animasyon
#Rafadan Tayfa
#sinema
#TRT
#vizyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli silahlarla savunma sanayii gücüne güç katmaya devam ediyor! 5. nesil zırhlı araç PARS ALPHA 8X8 tanıtıldı: Engel tanımıyor