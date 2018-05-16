"Ramazan hilali Türkiye saatiyle 02.20'de görüldü"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Prof. Dr. Ahmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklamalarının hem İslam hukuku hem de astronomi ilmi bakımından bir temele oturduğunu vurguladı.

İslam hukukunda mezheplerin çoğunluğunun belirlediği içtihada göre, dünyanın herhangi bir yerinde eğer bir kameri ayın hilali görünmüş ise görülmeyen diğer bölgelerde de görülmüş gibi kabul edileceğine dikkati çeken Yaman, "Hilalin görünmesi bir ayın bitmesi, diğer ayın başlaması demek. Şaban ayı bitti, ramazan ayı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ilkeye bağlı kalıyor. İslam hukukçularının çoğunluğunun benimsediği bir ilkedir bu. Bu ilke, 1966'da Mısır'da, 1973'te Kuveyt'te, 1978'de İstanbul'da, 1986'da Cidde'de, 2016'da yine İstanbul'da yapılan, İslam dünyasının tamamından din alimlerinin, astronomi bilginlerinin katıldığı geniş heyetler tarafından da benimsenmiş bir ilkedir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda yalnız olmadığının altını çizen Yaman, 5-6 ayrı uluslararası kongrede alimlerin çoğunluğu tarafından güncellenmiş ve kabul edilmiş bir ilke doğrultusunda tespitlerin yapıldığını vurguladı.

2018 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleri 2018 Ramazan imsakiyesi haberimizde. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek için Ramazan imsakiyesine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Müslümanlar önemli bir ay olan Ramazan ve İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu hakkın Kur'an ve sünnete çokça yer verilmiştir. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, “bin aydan daha hayırlı olan,” Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İşte 2018 Ramazan imsakiyesi...RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?Ayların sultanı olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba (2018) günü başlayacak. 14 Haziran Perşembe 2018 günü ise sona erecek.RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.İLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN?İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.34'e kadar iken; akşam ezanı saati 20.27 olarak belirlendi.2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ2018 İstanbul Ramazan imsakiyesi2018 İzmir Ramazan imsakiyesi2018 Antalya Ramazan imsakiyesi2018 Adana Ramazan imsakiyesi2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 PazartesiRegaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe PerşembeMiraç Kandili: 13 Nisan 2018 CumaBerat Kandili: 30 Nisan 2018 PazartesiRamazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 ÇarşambaKadir Gecesi: 10 Haziran 2018 PazarRamazan Bayramı: 15 Haziran 2018 CumaKurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 SalıRAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.İlk sahur ne zaman? 2018 İlk iftar saat kaçta açılacak?RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?3 ayların gelmesiyle yüreklerinde farklı bir coşku oluşan Müslümanlar, 2018 yılına yaklaşmamız ile birlikte 3 ayların ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. 2018 yılında 3 aylar 18 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ayrıca bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.İftar duası ve sahur duası burada! - Ramazan 2016Kimler oruç tutar kimler tutamaz?2018 fidye miktarı ne kadar?

"Hilalin görüldüğü zaman Türkiye'de saat 02.20"

Haritalar üzerinden ramazan hilalinin ilk kez nereden görüleceğini anlatan Prof. Dr. Yaman şöyle konuştu:

"Güney Amerika'nın batı kıyılarından itibaren hilal görünmeye başlıyor. Dün akşam itibarıyla görülüyor. Görüldüğü zaman Türkiye'de saat 02.20. Dolayısıyla henüz imsak başlamamış oluyor. İslam alimlerinin genellikle benimsediği ilkeye göre, dünyanın bir yerinde hilal görünmüş ise o takdirde diğer bölgelerde de görülmüş gibi kabul edilir ve ay başlamış sayılır. Hilal, Güney Amerika'nın batı kıyılarında görüldüğü an itibarıyla gece devam ediyor. Böyle olduğu için de biz, 16 Mayıs Çarşamba gününü hem astronomi ilminin bize verdiği imkanlara bağlı kalarak hem de öteden beri İslam alimlerinin çoğunluğu tarafından belirlenen içtihada bağlı olarak ramazanın birinci günü olarak tespit etmiş ve ilan etmiş durumdayız. Bugün de ilk orucumuzu tutuyoruz."

Bazı İslam ülkelerinin, mutlaka kendi coğrafyalarında hilalin görülmüş olmalarını önemsediklerini hatırlatan Yaman, "Bazı kardeşlerimiz bunu benimsiyorlar, benimseyebilirler. Bunda bir sakınca yok. İçtihattır neticede. Müslüman, kendi vicdani kanaatince istediği içtihada göre ameli hayatını, ibadet hayatını, sosyal hayatını sürdürebilir. Fakat sakınca şurada; İslam ülkelerinin birisinde genel olarak bir içtihat benimsenmişse, yetkili kurumlar buna karar vermişse ve insanlar ibadetlerini huşu içinde yapmaya başlamışsa, orada farklı bir görüş ortaya koyup da fitne çıkarmak doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜBİTAK ile beraber çalışıyor"

"Orucunuz, hepinizin oruç tuttuğu gündür. Bayramınız, hepinizin bayram yaptığı gündür" hadisine atıfta bulunan Yaman, bir ülkede Müslümanlar bir görüşe göre ibadet hayatlarını devam ettirmeye başlamışlarsa, fitne çıkarmamak için başka görüşlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini kaydeden Yaman, "Diyanet İşleri Başkanlığı, hem fıkıh ilminin, hem de modern astronominin verileri bakımından ramazan hilalini de diğer ayların hilalini de çok dakik, ince, rafine bir çalışmayla tespit ediyor. TÜBİTAK ile beraber çalışıyor. TÜBİTAK'ın geniş bilimsel alt yapı imkanlarını, gözlem, gözetleme imkanlarını kullanıyor. TÜBİTAK ile beraber ibadet hayatımızın sağlıklı olmasını sağlayıp bir yanlışa kurban verilmemesi için özel bir çaba harcıyor." diye konuştu.

"Körfez ülkelerinde ramazanın başlangıcında yanlış yapılıyor"

Dr. Adnan Abdulmün’im Kadı'nın "Hilaller" isimli çalışmasından bazı verileri paylaşan Yaman, Körfez ülkelerinde bununla ilgili yanlış yapıldığını anlattı. Yaman, şunları söyledi:

"Son 50 yıldaki ramazan başlangıcı, bayram başlangıcı konusunda ciddi yanlışlıklar yapılmış. Bu kitap bunu ortaya koyuyor. Ramazanın başlangıcında yüzde 88, Şevval ayının girmesiyle yani bayramla ilgili tespitlerde ise yüzde 86 oranında yanlış var. Bu araştırma özellikle Körfez ülkeleri bağlamında, ay başlangıçlarıyla ilgili tespitlerin modern bilim bakımından asla kabul edilemeyecek bir oranda yanlış tespit edildiği sonucuna ulaşıyor."

Yaman, vatandaşların, ramazan iklimini gönül huzuru içinde yaşayabileceklerini ifade etti.