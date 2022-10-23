Ramazan Kubat Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu

MHP'nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandı. Ramazan Kubat, CHP lideriyle fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım;
Sayın Genel Başkanım Kemal KILIÇDAROĞLU’nun tensipleriyle
“Genel Başkan Danışmanlığı”sorumluluğunu almış bulunuyorum🇹🇷 pic.twitter.com/N90zHfmKll
Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım;
“Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Manisa mitinginde konuştu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.” dedi. Bahçeli şunları söyledi:
Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.