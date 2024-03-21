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Ramazan

15 Temmuz kahramanları iftarda buluştu

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları, Şehitler Anıtı önündeki iftar çadırında oruçlarını açtı. Başkan İsmail Hakkı Turunç, “Onlara bir teşekkür borcumuzu ifa ediyoruz” dedi. Gaziler İlhami Çil ve Ahmet Alkılı da yalnız bırakılmadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

04:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:09 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

15 Temmuz Derneği şehit yakınları ve gazilere iftar verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde Şehitler Anıtı önünde kurulan iftar çadırında gerçekleştirilen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katıldığı programda katılımcılar akşam ezanının okunması ile oruçlarını açtı.

ŞEHİR ŞEHİR ZİYARET EDECEĞİZ

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bir destanın yazıldığı bu mekanın milletin ve devletin geleceğine yönelik hayatlarını seve seve feda eden kahramanların yeri olduğunu söyledi. 15 Temmuz Derneği olarak gerek bu mekanda gerek İstanbul'un başka bölgelerinde ve Türkiye'deki diğer illerde yaşayan şehit aileleri ve gazilerini ziyaret etmek suretiyle onlara teşekkür borcunu ifa ettiklerini belirten Turunç, "Önümüzdeki günlerde yine birçok ile giderek oradaki şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz, gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Orada da iftarlar vermek suretiyle oradaki ailelerle bir araya geleceğiz" diye konuştu. Turunç verilen iftarın Ramazan’ın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

İftara katılan 15 Temmuz şehidi Murat Akdemir'in annesi Nevra Akdemir de, "Güzel bir organizasyon olmuş, onu tekrar yad ettim, tekrar hatırladım. Değişik duygular içerisinde güzel bir iftar geçirdik. Vatandaşların da gelmesi çok güzel olmuşi" dedi. Darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu da, "Bu ülkenin bekası için 15 Temmuz'da bir can, bir kan verdik, Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bu ülkenin bekası için her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.



#Aktüel
#Ramazan
#İftar
1 saat önce
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