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81 ilde ‘Gazze’de Ramazan’ sergisi

81 ilde ‘Gazze’de Ramazan’ sergisi

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde Gazze'de yaşanan insani krizi gözler önüne seren fotoğraf ve görsellerin yer aldığı "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmenin amaçlandığını belirtti. İbiş, “Oradaki kardeşlerimiz, ramazanı bir umut mevsimi olarak karşılamaya, iftar sofralarını kurmaya ve sokaklarını süslemeye devam ediyor. Bizler de bu sergide yer alan karelerle onların sabırla, imanla ve dirençle yaşattıkları ramazan ruhunu buradan duyurmak için bir araya geldik” dedi.



#Gazze
#Sergi
#Ramazan
#AK Parti

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