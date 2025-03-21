Balkanlar'dan 600 öğrenci YTB iftarında buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ramazan ayında her hafta farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri iftarda buluşturuyor. Son olarak Balkan ülkelerinden 600 öğrenci aynı iftar sofrasında buluştu. Programda öğrenciler ülkelerinin gelenek ve göreneklerini tanıtan stantlar kurdu. Stantlarda Balkan ülkelerine özgü geleneksel kıyafetler ve yemekler yer aldı. Program, Kur’an tilavetiyle başladı. Bosna Hersek’ten Türkiye’ye eğitim için gelen doktora öğrencisi Dajana Barusic, Müslüman olmamasına rağmen bu iftarlarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.