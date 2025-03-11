Başkentte 48 camide hatimli teravih

Bu camilerden biri de Altındağ’da bulunan tarihi Aslanhane Camii. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 13. yüzyıldan kalma Anadolu Selçuklu devrinin özelliklerini taşıyan ve şehrin en eski yapılarından kabul edilen cami, her teravih namazında cemaatini ağırlıyor. Ramazan ayı boyunca toplam 30 cüz okunuyor. 20 rekâtta bir cüzün tamamlanmasıyla sonra eren teravih namazını kılan vatandaşlar hem namazını eda etmiş hem de hatim yapmış oluyor. Başketteki 48 camide eda edilen hatimli teravih, hafız görevliler tarafından kıldırılıyor.