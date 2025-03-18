Başkentte 'Bangledeşliler' sofrası: Artık Türk yemeklerini seviyorum

Ankara Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Muhammed Mohibbullah, kendi iftar kültürlerini anlatarak şunları söyledi: "Hurma ve su ile oruç açıldıktan sonra direkt ana yemeklere geçiyoruz. İftarda 'haleem' yapıyoruz. Sizin çorbalarınıza benziyor fakat daha katı. Patlamış pirinç tercih ediliyor. Sahurda sizin tam tersi akşam yemeğini biz sahurda yiyoruz. Genellikle sahurda sulu tavuk, et ve balık yemekleri tercih ediliyor.” İftardan sofra tatlı ve meyvenin sofralarda büyük yer kapladığını belirtti. Bangladeş’te sadece Ramazan ayında yapılan birçok geleneksel lezzetin olduğundan bahseden Mohibbullah, “Bangladeşliler genellikle evde iftar yapmayı tercih ediyor. Ben artık Türk yemeği seviyorum. Bizim yemekler iftarda da çok baharatlı ve ağır olduğu için bu yüzden iftarda da artık ben Türk yemekleri tercih ediyorum” dedi. Mohibbullah, Ankara ve İstanbul’da iftarlarda ve bayramlarda Türkiye’de eğitim gören Bangladeşliler olarak bir araya geldiklerini söyledi. Düzenlenen