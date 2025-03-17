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Hem iftarda hem sahurda zirvede: En çok sipariş edilen yemek belli oldu

Hem iftarda hem sahurda zirvede: En çok sipariş edilen yemek belli oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:1617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk yarısı geride kalırken, sofraların vazgeçilmez yemeği de belli oldu. Ülke genelinde, sahur ve iftarda en çok sipariş edilen yiyecekler açıklandı. İlk sıradaki lezzet ise çok şaşırttı.

Ramazan ayında birçok kişi pratik olması açısından dışarıdan yemek yiyebiliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayında iftar ve sahurda en çok sipariş edilen yemeği açıkladı.

İşte, sahur ve iftarda en çok sipariş edilen ürünler sırasıyla;

7- Hamburger menü

6- Kuşbaşılı kaşarlı pide

5- Tavuk tantuni dürüm

4- Adana dürüm

3- Patates kızartması

2- Mercimek çorbası

1- Lahmacun: Ülke genelinde verilen siparişlerin çeşitlerine bakıldığında hem iftarda hem sahurda en çok sipariş edilen yemeğin 'lahmacun' oldu.

İllere göre en çok sipariş alan yemekler;

Adana'da Adana kebap,

Gaziantep'te tavuk döner dürüm,

Konya'da etli ekmek,

Kahramanmaraş'ta tavuk döner dürüm en çok sipariş edilen yemekler.



Diğer bölgelerde 'lahmacun' en fazla tercih edilen ürün olurken; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde 'hamburger menü' tercihi öne çıkıyor.

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