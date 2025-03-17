YediHilal’in Ramazan geleneği: 'Medine Usulü İftar'

YediHilal İstanbul, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda "Medine Usulü İftar" programı düzenledi.





Geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilen iftar programına 2 bin kişi katıldı. Yer sofrasını paylaşan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açtı.





55 farklı şehirde kuruldu





Açılış konuşmasını yapan YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, "Bugün Türkiye'nin 55 farklı şehrinde 107 temsilcilikte bu sofraları kurmak bize nasip oldu. Allah'a hamdediyoruz. Rabbim bu sofraların aynısını özgür Kudüs'te ve siyonist İsrail'den kurtulmuş olan Gazze'de kurmaya ve hatta Türkistan'da ve dahi batının bütün ülkelerinde kurmayı bizlere nasip etsin." dedi.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı





Cami merkezli





Programda konuşan YediHilal İstanbul İl Başkanı Muhammed Fatih Aktı, "Ailelerimizi bir araya getirecek olan cami merkezli geleneksel Medine usulü iftarımızı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada oluşan samimiyet ve muhabbeti her Ramazan iple çekiyoruz. Rabb'imden bizleri bu güzel sofranın nicelerinde buluşturmasını niyaz ederim" dedi.







