Boğaziçi'nde Ramazan geleneği

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yüzlerce öğrenci aynı sofrada iftar açıp kampüste cemaatle akşam namazını kıldı.

Yüzlerce insanı aynı sofranın etrafında toparlamayı geleneksel hale getiren BİSAK, bu yılki iftar programını da Güney Kampüs'te yoğun katılımla gerçekleştirdi. Gazze'de yaşanan soykırımı unutmayan Boğaziçili gençler, iftar sofrasına oturan herkesin görebileceği rektörlük binasına Filistin bayrağı astı. İftar programına üniversitenin kendi öğrencilerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve davetliler katıldı. İftar için açılan kayıt sonrası sınırlı sayıda kontenjan dakikalar içerisinde tamamen doldu. İftar programı, üniversitenin son dönemde akademisyenlerin dikilme protestoları ile gündeme gelen Güney Kampüs'te yapıldı.

BİSAK'ın şiar haline getirdiği Hucurât Suresi’nin “Müminler kardeştir” ayeti her sene olduğu gibi bu sene de Güney Kampüs girişinde yerini aldı. İftara katılım sağlayan yüzlerce kişi cemaat halinde kılınan akşam namazının ardından başta Gazze’deki Müslümanlar olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara edilen dualara "amin" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci de iftar alanına gelerek katılımcılar ile selamlaşıp BİSAK'a geleneksel hale getirdiği iftar organizasyonu için teşekkür etti.