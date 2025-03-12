Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Boğaziçi'nde Ramazan geleneği

Boğaziçi'nde Ramazan geleneği

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün ev sahipliğinde, '10. Geleneksel Ramazan İftarı' büyük bir katılımla yapıldı. Güney Kampüs'teki iftar sonrası yüzlerce öğrenci, mezun ve akademisyen, akşam namazını birlikte eda etti. Hep bir ağızdan Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yüzlerce öğrenci aynı sofrada iftar açıp kampüste cemaatle akşam namazını kıldı.

REKTÖRLÜK BİNASINA FİLİSTİN BAYRAĞI

Yüzlerce insanı aynı sofranın etrafında toparlamayı geleneksel hale getiren BİSAK, bu yılki iftar programını da Güney Kampüs'te yoğun katılımla gerçekleştirdi. Gazze'de yaşanan soykırımı unutmayan Boğaziçili gençler, iftar sofrasına oturan herkesin görebileceği rektörlük binasına Filistin bayrağı astı. İftar programına üniversitenin kendi öğrencilerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve davetliler katıldı. İftar için açılan kayıt sonrası sınırlı sayıda kontenjan dakikalar içerisinde tamamen doldu. İftar programı, üniversitenin son dönemde akademisyenlerin dikilme protestoları ile gündeme gelen Güney Kampüs'te yapıldı.

'MÜMİNLER KARDEŞTİR' AYETİ

BİSAK'ın şiar haline getirdiği Hucurât Suresi’nin “Müminler kardeştir” ayeti her sene olduğu gibi bu sene de Güney Kampüs girişinde yerini aldı. İftara katılım sağlayan yüzlerce kişi cemaat halinde kılınan akşam namazının ardından başta Gazze’deki Müslümanlar olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara edilen dualara "amin" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci de iftar alanına gelerek katılımcılar ile selamlaşıp BİSAK'a geleneksel hale getirdiği iftar organizasyonu için teşekkür etti.



#İftar
#Ramazan
#Boğaziçi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri