"Hilal" Güney Amerika'da görüldü

Ramazan ayında gündeme gelen imsak tartışmalarına ilişkin konuşan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin Güney Amerika'da görüleceğini söylemişti.

Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı imsak, iftar ve diğer namaz vakitlerinde astronomik anlamda yanlış bilginin yer almadığını, özellikle imsak ve yatsı vakitlerinin gözlemsel olarak teyit edildiğini aktardı. Bu yıl ramazan ayının ilk orucu için salıyı çarşambaya bağlayan gece sahura kalkılacağını hatırlattı.

"Bu tarihe denk gelmesinin nedeni şudur; 15 Mayıs'ta hilal ilk defa Güney Amerika'dan görülecekti. Bunu biz görülme kabul ediyoruz. Başka ülkeden de görülse buna itibar ediyoruz. Dolayısıyla 16 Mayıs'ta ramazan ayına başlamış olacağız" bilgisini vermişti.

Tekli hicri takvim oy çokluğuyla uygulanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca ortak bir kameri takvimin tesisi ve hilalin görünmesiyle ilgili kriterlerin belirlenmesi amacıyla 1978 yılında "İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı" yapıldığını anımsatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Orada alınan kararlar gereğince Başkanlığımız takvimlerini hazırlamaktadır. Türkiye'de 2016'da 'Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresi' yapıldı. Bu kongrede de alınan en önemli karar, tekli hicri takvimin uygulanması yönünde olmuştur. Bu karar oy çokluğuyla alınmıştır. Tüm İslam ülkelerine de ayrıca tavsiye niteliğinde bu kararlar bildirilmiştir."

Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2016-2022'yi kapsayan hicri takvim haritalarının kitapçığının yayınlandığını ve herkesin kameri ayların ne zaman başladığını öğrenebileceğini de söyledi.

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İmsak ve yatsı vakti gözlemleri yapıldı

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama bölümündeki uzmanların ortak bir çalışma yaptığını aktaran Özdemir, ışık kirliliğine maruz kalmayan karanlık bölgelerde imsak ve yatsı vakti gözlemlerini yaptıklarını bildirdi.

Elde ettikleri verilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimlerdeki saatlerle uyuştuğunu anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar."

Vatandaşlardan çelişkili sorular geliyor

Prof. Dr. Özdemir, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların iftar ve imsak vakitlerine "http://ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene ramazan ayında ilk imsak 02.56'da Ardahan'da, son imsak 04.14'te Muğla'da, ilk iftar 19.15'te Hakkari'de, son iftar ise 20.34'te Edirne'de gerçekleşecek. İllere göre bu farklılığın ortaya çıkmasının nedeni dünyanın küresel bir yüzeye sahip olması ve 23,5 derecelik eğim açısına sahip olmasından dolayıdır. Bunun birleşiminden dolayı oluşan gölge hattının izi mevsimlere, sabah ve akşam saatlerine bağlı olmak üzere ülkemiz veya diğer ülkelerin üzerinde farklı açılarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle aynı boylamda olan şehirler, aynı saatte iftar veya imsak yapamayacağı gibi iftar saatleri peş peşe olan iller aynı olmayacaktır. Vatandaşlarımız arasında buna dair bazı çelişkili sorular geliyor. Bunun nedeni budur esasen."