Hüdayi sofrasında herkese yer var

İstanbul'un manevi önderlerinden Aziz Mahmud Hüdayi, döneminde yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlar'da dini-tasavvufi hayat üzerinde derin etkiler bıraktı. Şehrin en çok ziyaret edilen mekanlarından olan Üsküdar'daki türbe ve külliyesindeki yoğunluk Ramazan ayı boyunca TRT'de yayınlanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisiyle daha da arttı.

DUASI İÇİN GELİYORLAR

Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmam Hatibi Fatih Kılıçoğlu, onun manevi yönünü anlattı. "Kendisine Zü'l-cenaheyn denir. Yani iki kanatlı hem dünyevi ilimleri hem uhrevi ilimleri dünyasında barındırmış çok büyük bir Allah dostudur" diyen Kılıçoğlu, Aziz Mahmud Hüdayi'nin Kadı Mahmud iken Hüdayi olmasını sağlayan en büyük özelliğinin her şeyden vazgeçip yaptığı nefis terbiyesi olduğunu söyledi. Türbeye halkın ziyaretlerinin Ramazan ayında katlanarak arttığını ifade eden Kılıçoğlu, "Hüdayi Hazretleri'nin hayatı, duası insanların çok hoşuna gidiyor. Gerçekten çok inanarak gelip ona Fatiha okuyorlar" dedi.

KARNI VE GÖNLÜ DOYUYOR

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş ise külliyenin 16. yüzyılın sonlarında yapıldığını, içerisinde cami, tekke, imarethane ile aşevinin yanı sıra Anadolu'dan ve şehrin uzak bölgelerinden gelenler için misafirhanelerin yer aldığını söyledi. Topbaş, Aziz Mahmud Hüdayi'nin külliyeyi oluştururken gelen insanların hem karnını hem de ilim ve hikmetle gönüllerini doyurmayı hedeflediğini, bugün de bunun için çalıştıklarını belirtti.







