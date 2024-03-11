Ramazan İlk iftar Iğdırda son iftar Çanakkalede
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RAMAZAN

İlk iftar Iğdır’da son iftar Çanakkale’de

"On bir ayın sultanı" Ramazan’ın ilk orucu için ilk sahurlar yapıldı. İlk iftar Iğdır'da 18.13'te, son iftar Çanakkale'de yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk iftar Iğdır’da son iftar Çanakkale’de
Arşiv.

"On bir ayın sultanı" Ramazan’da ilk sahur yapıldı, ilk iftar için de saatler kaldı. İlk imsak bugün Iğdır'da saat 04.52'de olurken, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak ve son iftar Çanakkale'de yapılacak. Artvin'in de aralarında olduğu bazı illerde 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya gibi bazı şehirlerde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene fitre miktarını 130 lira olarak belirledi.

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İlk iftar Iğdır’da son iftar Çanakkale’de

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