İlk iftar Iğdır’da son iftar Çanakkale’de

"On bir ayın sultanı" Ramazan’da ilk sahur yapıldı, ilk iftar için de saatler kaldı. İlk imsak bugün Iğdır'da saat 04.52'de olurken, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak ve son iftar Çanakkale'de yapılacak. Artvin'in de aralarında olduğu bazı illerde 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya gibi bazı şehirlerde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene fitre miktarını 130 lira olarak belirledi.

TDV Pakistan’da

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımı yapacak. TDV, bağışçıların desteğiyle temin edilen Ramazan yardımlarını Pakistan'ın 7 bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yerel kurumların işbirliğinde 9 bin 400 gıda kolisi dağıtacak ekipler, 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek. Çalışma kapsamında Karaçi ve Talagang kentlerinde 7 bin kişilik iftar programı düzenlenecek.

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