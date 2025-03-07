Kan bağış oranı düştü

Saygılı, kanın düzenli ve sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 2024 yılında 2,8 milyon ünite kana ihtiyacı vardı ve Türk Kızılayı bu milli ödevi 300 noktada temin edip özel ve kamu hastanesine ulaştırdı. 2025 yılında ise 3 milyon 45 bin ünite kanı gönüllü bağışçılarımızdan alıp hastanelere ulaştıracağız. Ramazan ve kış ayları kan bağış reflekslerinin azaldığı dönemler ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Kan bağışı yapmak orucu bozmaz’ fetvası yayınladı. Bağışçılarımızı 300 noktada bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.