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Kan bağış oranı düştü

Kan bağış oranı düştü

04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Ramazan ayında yaz aylarında olduğu gibi bağışların aşağı yönlü düştüğü zamanlar olduğundan herkesi kan bağışı yapmaya davet ederek, tüm bağış noktalarının iftar sonrasından gece 24.00'a kadar açık tuttuklarını belirtti.

Saygılı, kanın düzenli ve sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 2024 yılında 2,8 milyon ünite kana ihtiyacı vardı ve Türk Kızılayı bu milli ödevi 300 noktada temin edip özel ve kamu hastanesine ulaştırdı. 2025 yılında ise 3 milyon 45 bin ünite kanı gönüllü bağışçılarımızdan alıp hastanelere ulaştıracağız. Ramazan ve kış ayları kan bağış reflekslerinin azaldığı dönemler ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Kan bağışı yapmak orucu bozmaz’ fetvası yayınladı. Bağışçılarımızı 300 noktada bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.



#Kan Bağışı
#Ramazan
#Toplum
#Türk Kızılayı

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