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Ramazan'da evler şenlendi

Ramazan'da evler şenlendi

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Emre Uzel
Emre Uzel

Ramazan ayının gelmesiyle evlerimiz de şenleniyor.

Evler, Ramazan ayını çağrıştıran hilal, yıldız ve mahya sözleri ile donatılıyor. Özellikle son 3 yılda Ramazan süslerine olan ilginin fazlasıyla arttığını söyleyen toptancı Emre Uzel, “Geçtiğimiz yıllara oranla özellikle bu yıl satışlar çok daha fazla arttı. 25 farklı süs modelinde elimizde sadece 5-6 model kaldı. Binlerce farklı Ramazan süsünü esnaflara verdik ve hâlâ da talep oluyor” dedi. Ulus’ta Ramazan süsü satan esnaf Hamdi Karaca ise, “Bazı aileler ile konuştuğumuzda çocuklarının yılbaşı süslerine heveslendiğini o nedenle Ramazan süsü aldıklarını söylüyorlar. Aileler, farklı ülkelerin farklı dinlerin kültürlerini yaşatmak yerine kendi kültürlerini yaşatmak ve süsleyerek onurlandırmak istiyorlar” diye konuştu.



#Aktüel
#Ramazan
#Toplum

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