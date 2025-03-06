Ramazan'da evler şenlendi

Evler, Ramazan ayını çağrıştıran hilal, yıldız ve mahya sözleri ile donatılıyor. Özellikle son 3 yılda Ramazan süslerine olan ilginin fazlasıyla arttığını söyleyen toptancı Emre Uzel, “Geçtiğimiz yıllara oranla özellikle bu yıl satışlar çok daha fazla arttı. 25 farklı süs modelinde elimizde sadece 5-6 model kaldı. Binlerce farklı Ramazan süsünü esnaflara verdik ve hâlâ da talep oluyor” dedi. Ulus’ta Ramazan süsü satan esnaf Hamdi Karaca ise, “Bazı aileler ile konuştuğumuzda çocuklarının yılbaşı süslerine heveslendiğini o nedenle Ramazan süsü aldıklarını söylüyorlar. Aileler, farklı ülkelerin farklı dinlerin kültürlerini yaşatmak yerine kendi kültürlerini yaşatmak ve süsleyerek onurlandırmak istiyorlar” diye konuştu.