Uzman isim anlattı: Tatlıyı iftardan 1-2 saat sonra tüketin

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gizem Bahadır, ramazanda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında tatlı tüketiminin nasıl olması gerektiğini söyleyen Bahadır, “Ramazan ayı, beslenme düzenimizin değiştiği ve uzun saatler süren açlık sürecinin ardından iftar sofralarında dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönemdir. Tatlı tüketimi de bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Oruç tutarken kan şekerimiz gün içinde düşer ve iftar sonrası tatlıya yönelim artabilir. Ancak yanlış tercihler yapmak hem mide rahatsızlıklarına yol açabilir hem de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ramazanda tatlı tüketirken hafif, besleyici ve kan şekerini dengede tutan alternatiflere yönelmek en sağlıklı yaklaşımdır. Şekerli ve ağır tatlılar yerine sütlü, meyveli ve lif oranı yüksek tatlıları tercih etmek hem sağlığımızı korur hem de sindirimi destekler” diye konuştu.

"RAMAZAN'DA TATLI İHTİYACI ARTAR"

Ramazan ayında tatlı ihtiyacımızın artabileceğine değinen Bahadır, “Bunun başlıca sebebi, uzun süre aç kalan vücudun kan şekerini hızlı bir şekilde dengelemek istemesidir. Gün boyunca düşen kan şekeri, iftardan sonra hızla yükselme eğiliminde olur. Ayrıca sahur ve iftar arasındaki sürede yeterli enerji ve besin alımına dikkat edilmezse tatlı krizleri yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için dengeli bir iftar yapmalı, kompleks karbonhidrat ve protein içeren besinler tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

"SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR"

Sağlıklı beslenme konusunda tatlı tüketiminde önemli noktalardan bahseden Bahadır, “Tatlıyı iftarı açar açmaz tüketmek yerine, iftardan 1-2 saat sonra tercih etmek sindirimi kolaylaştırır. Küçük porsiyonlar tercih edilmeli, aşırı şeker ve yağ içeren tatlılardan kaçınılmalıdır. Şeker yerine doğal tatlandırıcılar (bal, pekmez, hurma) kullanılmalıdır. Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve bazlı tatlılar tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"TULUMBA VE HALKA TATLISI GİBİ YAĞLI TATLILARDAN UZAK DURUN"

Ramazan ayında sindirimi kolay, besleyici ve hafif tatlıları tercih etmenin doğru olduğunu dile getiren Bahadır, “Güllaç, sütlaç, yoğurtlu tatlılar gibi hafif ve besleyici seçenekler tercih edilebilir. Fırında elma-armut tatlısı, muzlu yoğurtlu tatlılar gibi doğal şeker içeren tarifler hazırlanabilir. Yulaflı kurabiyeler, tam buğday unu ile hazırlanan kekler gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelinebilir. Bu tatlıları yaparken şeker yerine bal, hurma püresi veya pekmez kullanılabilir. Baklava, kadayıf, lokma gibi aşırı şeker ve yağ içeren tatlılar mideyi yorabilir ve kilo artışına sebep olabilir. Hazır tatlılar kan şekerini ani yükseltip düşmesine neden olur. Bu yüzden tulumba tatlısı, halka tatlısı gibi yağda kızartılmış seçeneklerden uzak durulmalıdır” diye konuştu.

"TATLI İHTİYACI MEYVE İLE KARŞILANABİLİR"

Tatlı ihtiyacını sağlıklı yollarla karşılamanın mümkün olduğunu belirten Bahadır, “Meyveler, kuru meyveler, bitter çikolata, yoğurt, bal ve meyve ile hazırlanan tatlılardan karşılayabiliriz. Meyve ve tatlıyı bir arada tüketmek kan şekerinin gereğinden fazla yükselmesine sebep olabilir. Eğer tatlı tüketildiği bir günse, meyve tüketimi azaltılmalı veya ara öğünlere yayılmalıdır” açıklamasında bulundu.

"PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİLMELİ"

Ramazan ayında tatlı tüketirken önceliğimizin denge olması gerektiğine dikkat çeken Bahadır, “Önemli olan sağlıklı alternatiflere yönelmek ve porsiyon kontrolünü sağlamaktır. Tatlı krizleri yaşamamak için iftar ve sahurda yeterli protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler tüketmek de oldukça önemlidir. Unutmayalım ki, sağlıklı bir Ramazan geçirmek sadece ne yediğimizle değil, nasıl yediğimizle de ilgilidir” dedi.

HURMALI GÜLLAÇ TARİFİ

Uzm. Dyt. Bahadır, örnek bir ramazan tatlısı tarifini şu şekilde paylaştı: